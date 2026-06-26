"Nos preocupa que Colón no sea el puntero con el plantel que tiene"

Pier Barrios hizo un análisis del presente que atraviesa Colón, siendo crítico, pero a la vez se mostró esperanzado de cara a lo que viene

Finalizada la primera rueda , Colón se ubica en el 4ª puesto de la Zona A, cinco puntos por debajo de Deportivo Morón y Ferro. La derrota impensada ante Chaco For Ever, no le permitió achicar la diferencia y dejó una muy mala imagen.

Por lo cual, el Sabalero tiene que mejorar y mucho para volver a ser el líder y el mercado de pases será vital. E n una semana sin actividad, Pier Barrios, uno de los referentes del plantel sabalero dialogó con Sol Play 91.5.

El análisis de Pier Barrios

El experimentado defensor hizo una autocrítica del presente que atraviesa Colón, pero a la vez ponderó el plantel a nivel humano y futbolístico.

“Nos preocupa el lugar en el que estamos porque somos conscientes que tenemos que llegar a fin de año y jugar la final. Y además, preocupa tener el equipo que tenemos y no ser el puntero", aseguró Barrios.

Para luego agregar: "Lo positivo es que hay un grupo que es ganador. Más allá de no estar donde queremos estar, tenemos jugadores con cabeza para este momento y ahora es donde tenemos que aparecer".

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En otro tramo de la charla, el defensor opinó en cuanto a su rendimiento personal: "Hubo partidos en los que no me sentí en un nivel muy alto y en otros sí entendí que había hecho las cosas bien".

Hablando de lo que viene expresó: "Va a costar muchísimo, pero vamos a poder sacar adelante este momento. Confío en que vamos a llegar a diciembre con la posibilidad de lograr el ascenso".

En el final de la charla, Barrios manifestó: "Tenemos un solo objetivo y Colón tiene que ascender. Primero tenemos que ganar nosotros, después el resto se va a acomodar".