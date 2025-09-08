El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (RC)

Colón busca dar un gran paso hacia su salvación recibiendo a Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional

Este lunes, en el estadio Brigadier López, Colón afronta un partido de alto voltaje frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que es televisado por TyC Sports Play y transmitido por UNO 106.3, tiene como árbitro a Pablo Giménez.