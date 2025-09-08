Este lunes, en el estadio Brigadier López, Colón afronta un partido de alto voltaje frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que es televisado por TyC Sports Play y transmitido por UNO 106.3, tiene como árbitro a Pablo Giménez.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (RC)
Colón busca dar un gran paso hacia su salvación recibiendo a Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional
Por Ovación
8 de septiembre 2025 · 18:48hs
Formaciones de Colón y Estudiantes (RC)
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Tomás González, Alejandro Cabrera y Mauro Valiente; Tomás González; y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Gol: PT 32' Lucas González (RC).
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Pablo Giménez.