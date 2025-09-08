Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (RC)

Colón busca dar un gran paso hacia su salvación recibiendo a Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 18:48hs
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi

Este lunes, en el estadio Brigadier López, Colón afronta un partido de alto voltaje frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que es televisado por TyC Sports Play y transmitido por UNO 106.3, tiene como árbitro a Pablo Giménez.

Comenzó el partido: Colón ya recibe a Estudiantes (RC)

Se puso en marcha el cotejo en el Brigadier López entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional

Colón Festejo
2 minutos: Giménez salvó a Colón de entrada

Mal cierre de Bettini y el arquero de Colón apareció para evitar el gol de Estudiantes (RC). Malos movimientos ya de entrada.

Tomás Giménez.jpg

8 minutos: Colón quiere tomar el protagonismo

Después de un arranque con dudas en el fondo, Colón se adelanta y tiene tibios intentos, con tiros de Pulga y Lago.

Estudiantes de Río Cuarto Colón Facundo Castet.jpg

14 minutos: Giménez, otra vez clave en Colón

Remate de Valiente que contuvo bien el arquero de Colón, ante nuevas fallas en el fondo.

Tomás Giménez.jpg
22 minutos: Colón no arranca

Colón genera poco en ataque y atrás es un peligro en las coberturas, por lo que Estudiantes (RC) está siempre merodeando. Mal rendimiento de Bettini.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Gonzalo Bettini
29 minutos: Colón no tiene opciones arriba y atrás marca mal

Por ahora Colón empata 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero da demasiadas ventajas.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Nicolás Talpone 2
32 minutos: Estudiantes (RC) se pone en ventaja ante Colón

Lucas González, de cabeza, el gran problema de Colón, pone el 1-0 para Estudiantes (RC) en Santa Fe.

Estudiantes de Río Cuarto.jpg
40 minutos: Pulga tuvo el empate para Colón

Rodríguez contó con la más clara y no pudo definir bien, en lo que pudo ser la igualdad de Colón.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Luis Rodríguez
Final del primer tiempo: Colón juega horrible y pierde con Estudiantes (RC)

Estudiantes de Río Cuarto gana en Santa Fe 1-0 ante un pésimo Colón.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Guillermo Ortiz
Inició el segundo tiempo: Colón busca darlo vuelta ante Estudiantes (RC)

Para el complemento Medrán mandó a la cancha a Oscar Garrido y Facundo Sánchez por Yunis y Bettini en Colón. Gana Estudiantes de Río Cuarto 1-0.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Facundo Castro

8 minutos ST: Colón sigue fuera de sintonía y Estudiantes (RC) es práctico

Pese a los cambios, sigue todo igual en Colón, con muchos problemas y gana bien Estudiantes (RC).

image
14 minutos ST: Colón tiene la pelota, pero no sabe qué hacer

Colón juega horrible y tiene algo de empuje en busca del empate ante Estudiantes (RC), que casi no tiene preocupaciones.

image
20 minutos ST: Medrán cambia el ataque en Colón

Dentro Gigliotti y Córdoba en Colón por Rodríguez y Castro en busca de algo diferente ante Estudiantes (RC).

Ezequiel Medrán 1

28 minutos ST: Colón, hidrido y sin reacción

Colón con los cambios tiene más presencia en campo rival, pero no es peligroso y Estudiantes (RC) gana 1-0 siendo sólido.

image

Formaciones de Colón y Estudiantes (RC)

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Tomás González, Alejandro Cabrera y Mauro Valiente; Tomás González; y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Gol: PT 32' Lucas González (RC).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Giménez.

Colón Primera Nacional Estudiantes de Río Cuarto
