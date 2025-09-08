Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Colón volvió a jugar mal y perdió con Estudiantes de Río Cuarto. Nada para rescatar en el equipo dirigido por Ezequiel Medrán

8 de septiembre 2025 · 21:56hs
Tomás Giménez (4): En el primer tiempo tuvo una gran tapada ante un remate cruzado de Ferreira dentro del área. Pero una vez más al arquero de Colón le terminaron marcando un gol, aún cuando no tuvo responsabilidad directa.

Gonzalo Bettini (2): Hizo todo mal, al punto tal que fue reemplazado en el entretiempo. Perdió la marca de Lucas González quien marcó el gol del equipo visitante, pero además se equivocó siempre con la pelota y evidenció enormes problemas en la marca.

Nicolás Thaller (3): Volvió a ser titular luego de una lesión y evidenció los mismos problemas que antes. Lento, impreciso con la pelota, sin brindar garantías en el bloque defensivo.

Guillermo Ortiz (3): Al igual que Thaller, no logra imponer presencia, los delanteros rivales lo superan con mucha facilidad, mostrando falta de ritmo y deficiencias a la hora de las coberturas.

Facundo Castet (4): La chance más clara que tuvo Colón fue por un centro suyo para habilitar al Pulga. Aún con errores, es uno de los que siempre intenta.

LEER MÁS: Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Federico Jourdan (4): Al igual que Castet, no se le puede reprochar la actitud de intentar siempre. Sucede que le falta claridad en los metros finales para resolver mejor.

Nicolás Talpone (4): Similar a lo de Jourdan, ganas y compromiso para meter y correr, pero con los mismos problemas de siempre a la hora de trasladar el balón.

Zahir Yunis (4): Bajó mucho su rendimiento, cuando le dieron la chance de jugar demostró ser de los más regulares, pero se lo nota falto de confianza y de allí que terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Ignacio Lago (5): Es siempre de lo más rescatable, por ganas y porque tiene condiciones. Gran pase para Castet en esa jugada que casi termina con el gol del Pulga. Busca, pide el balón, pero tampoco lo ayudan.

Luis Rodríguez (3): Dispuso de la chance más clara para convertir y terminó definiendo muy mal rematando debajo del arco para que la pelota se vaya por encima del travesaño. No incidió en los metros finales y lejos estuvo de ser solución.

LEER MÁS: Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Facundo Castro (3): Llegó con los mejores antecedentes, sin embargo, apenas convirtió un gol en su debut y luego no pudo convertir más. Lo controlaron con facilidad y perdió siempre con los defensores rivales.

Facundo Sánchez (4): Pasó un poco más al ataque que Bettini, en el final intentó con un remate desde la puerta del área que el arquero rival terminó atajando. Pero también mostró algunas imprecisiones en el manejo del balón.

Oscar Garrido (4): Jugó todo el segundo tiempo y volvió a demostrar que es un jugador que aporta poco. Si bien no cometió errores puntuales, tampoco potenció la mitad de cancha.

Matías Córdoba (-): Está claro que el contexto no lo favorece, con el equipo perdiendo y el rival ordenado en defensa, le costó participar en el ataque y cuando lo hizo le rebotaron algunos balones.

Emmanuel Gigliotti (-): Casi que no participó del juego, atraviesa un presente muy pobre, en donde su jerarquía no pesa y termina pasando desapercibido.

José Barreto (-): Pocos minutos en cancha, cuando Colón iba en ataque pero sin claridad y en consecuencia su aporte resultó siendo escaso.

