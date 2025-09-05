Un hombre oriundo de Mar del Plata fue detenido en un control policial, a la altura de Sauce Viejo, cuando circulaba en un vehículo con pedido de secuestro por robo agravado. El fiscal dispuso su aprehensión por encubrimiento.

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

En un control policial en la autopista Santa Fe-Rosario , a la altura del peaje del kilómetro 141 en la ciudad de Sauce Viejo , la Guardia Provincial aprehendió a un hombre oriundo de Mar del Plata que circulaba en una camioneta con pedido de secuestro por robo agravado .

El operativo se realizó durante un control de Prevención Activa , donde los agentes de la Unidad Operativa Regional (UOR) 3 Santa Fe detuvieron la marcha de una Renault Duster . El vehículo era conducido por Miguel B. , quien en apariencia circulaba con normalidad hasta que los efectivos detectaron inconsistencias en el número de chasis y en la cédula de identificación automotor .

Al consultar la información en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó la sospecha: el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por robo agravado.

Aprehensión y secuestro

Frente a la confirmación de la irregularidad, el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la aprehensión del conductor bajo la figura de encubrimiento de robo agravado. Los agentes secuestraron la camioneta junto con la documentación y trasladaron el procedimiento a la Comisaría 19 de Sauce Viejo, donde se labran las actuaciones correspondientes.

Investigación en curso

Voceros oficiales señalaron que la investigación continuará para establecer el origen del vehículo, la modalidad del robo y una posible conexión del detenido con una red de reventa ilegal de automóviles.

El fiscal de Flagrancia ordenó que el hombre permanezca privado de la libertad, sea identificado y se le forme causa penal por el presunto delito de encubrimiento de robo agravado.

