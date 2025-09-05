Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Un hombre oriundo de Mar del Plata fue detenido en un control policial, a la altura de Sauce Viejo, cuando circulaba en un vehículo con pedido de secuestro por robo agravado. El fiscal dispuso su aprehensión por encubrimiento.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de septiembre 2025 · 11:29hs
Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

gentileza

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

En un control policial en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del peaje del kilómetro 141 en la ciudad de Sauce Viejo, la Guardia Provincial aprehendió a un hombre oriundo de Mar del Plata que circulaba en una camioneta con pedido de secuestro por robo agravado.

El procedimiento

El operativo se realizó durante un control de Prevención Activa, donde los agentes de la Unidad Operativa Regional (UOR) 3 Santa Fe detuvieron la marcha de una Renault Duster. El vehículo era conducido por Miguel B., quien en apariencia circulaba con normalidad hasta que los efectivos detectaron inconsistencias en el número de chasis y en la cédula de identificación automotor.

Al consultar la información en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó la sospecha: el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por robo agravado.

Aprehensión y secuestro

Frente a la confirmación de la irregularidad, el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la aprehensión del conductor bajo la figura de encubrimiento de robo agravado. Los agentes secuestraron la camioneta junto con la documentación y trasladaron el procedimiento a la Comisaría 19 de Sauce Viejo, donde se labran las actuaciones correspondientes.

Investigación en curso

Voceros oficiales señalaron que la investigación continuará para establecer el origen del vehículo, la modalidad del robo y una posible conexión del detenido con una red de reventa ilegal de automóviles.

El fiscal de Flagrancia ordenó que el hombre permanezca privado de la libertad, sea identificado y se le forme causa penal por el presunto delito de encubrimiento de robo agravado.

• LEER MÁS: Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

hombre Detenido camioneta robada Sauce Viejo
Noticias relacionadas
lo apresaron por acosar a una menor, quedo en libertad y volvio a ser detenido por exhibiciones obscenas en la via publica

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

Megaoperativo antidrogas: desbaratan dos bandas narco con conexiones en cárceles y diferentes barrios de la ciudad

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Lo último

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Último Momento
El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional