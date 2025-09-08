Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Colón llegó a las 18 derrotas en la Primera Nacional y sigue peleando por no descender. Lo mejor: perdieron CADU y Talleres (RE) para su suerte

Colón sigue sumando frustraciones en la Primera Nacional . Este lunes por la noche, en el Brigadier López, cayó 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 del grupo B, en lo que significó la 18ª derrota de una campaña desastrosa.

El Rojinegro volvió a mostrar las mismas falencias que lo acompañaron durante todo el año: no lastima en ataque no le hace un gol a nadie y con muy poco los rivales lo superan. La derrota, una más en una larga lista, lo hunde todavía más en un presente que ya se transformó en un suplicio.

Con este resultado, Colón quedó con 28 puntos y fue superado por Almirante Brown, que lo desplazó en la tabla. Así, el Sabalero se encuentra a nueve unidades de la zona de descenso, con 12 puntos en juego en las últimas cuatro fechas.

La única noticia “positiva” para los de Santa Fe es que CADU y Talleres (RE) también perdieron, lo que le da un poco de aire en la lucha por la permanencia. Sin embargo, la realidad es innegable: Colón no puede asegurar su lugar en la categoría y cada partido que se aproxima se convierte en una final cargada de angustia. Como ya se sabe, si estuviera en la otra zona estaría en descenso.

El año futbolístico se transformó en un verdadero calvario para un club que apenas un año atrás militaba en Primera División. Hoy, la imagen es deplorable y el futuro inmediato no invita al optimismo.

Así está la tabla del grupo B, con un Colón en la lona