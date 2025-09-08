Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Colón llegó a las 18 derrotas en la Primera Nacional y sigue peleando por no descender. Lo mejor: perdieron CADU y Talleres (RE) para su suerte

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 21:11hs
Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sigue sumando frustraciones en la Primera Nacional. Este lunes por la noche, en el Brigadier López, cayó 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 del grupo B, en lo que significó la 18ª derrota de una campaña desastrosa.

• LEER MÁS: El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El Rojinegro volvió a mostrar las mismas falencias que lo acompañaron durante todo el año: no lastima en ataque no le hace un gol a nadie y con muy poco los rivales lo superan. La derrota, una más en una larga lista, lo hunde todavía más en un presente que ya se transformó en un suplicio.

Con este resultado, Colón quedó con 28 puntos y fue superado por Almirante Brown, que lo desplazó en la tabla. Así, el Sabalero se encuentra a nueve unidades de la zona de descenso, con 12 puntos en juego en las últimas cuatro fechas.

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

La única noticia “positiva” para los de Santa Fe es que CADU y Talleres (RE) también perdieron, lo que le da un poco de aire en la lucha por la permanencia. Sin embargo, la realidad es innegable: Colón no puede asegurar su lugar en la categoría y cada partido que se aproxima se convierte en una final cargada de angustia. Como ya se sabe, si estuviera en la otra zona estaría en descenso.

El año futbolístico se transformó en un verdadero calvario para un club que apenas un año atrás militaba en Primera División. Hoy, la imagen es deplorable y el futuro inmediato no invita al optimismo.

Así está la tabla del grupo B, con un Colón en la lona

image
Colón se hunde en el grupo B.

Colón se hunde en el grupo B.

Colón Primera Nacional Estudiantes de Río Cuarto
Noticias relacionadas
Colón sumó su 18° derrota en el Torneo, consumando un nuevo papelón.

Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

el fuerte mensaje de los hinchas de colon hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

colon cayo con estudiantes (rc) dando pena, no puede asegurar la permanencia y otra vez se fue insultado

Colón cayó con Estudiantes (RC) dando pena, no puede asegurar la permanencia y otra vez se fue insultado

los hinchas de colon mostraron el aguante de siempre para el partido ante estudiantes (rc)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Lo último

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: El primer rival somos nosotros mismos

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Último Momento
Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: El primer rival somos nosotros mismos

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Ovación
Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional