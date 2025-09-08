Uno Santa Fe | Colón | Colón

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Despúés de la derrota ante Estudiantes (RC), solo el DT Ezequiel Medrán habló en Colón, ya que los jugadores se fueron cabizbajos y en silencio reinante

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 22:15hs
Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota de Colón en Santa Fe por 1-0 ante Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional, dejó un saldo deportivo preocupante y un escenario que ya es insostenible. Pero más allá del flojo nivel en la cancha y por eso no llamó la atención el silencio del plantel una vez terminado el partido.

• LEER MÁS: Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

A la salida de los vestuarios, ningún jugador habló con la prensa. Todos se retiraron en fila, directo hacia el colectivo, sin brindar declaraciones y dejando en claro que el clima no es el mejor. Si bien era casi cantado que sucediera por el contexto, siempre se espera que alguien rompa el molde, de la cara y asuma la voz de un equipo que no para de defraudar.

• LEER MÁS: Medrán, tras otra derrota de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El presente de Colón es caótico en lo deportivo: suma 18 derrotas en el torneo y aún no puede asegurar la permanencia. Lo único que mantiene un hilo de esperanza es que los rivales directos tampoco sumaron, pero la realidad es que el margen es mínimo y el equipo sigue dependiendo de sí mismo.

Colón salida 2
El plantel de Colón optó otra vez por no hablar.

El plantel de Colón optó otra vez por no hablar.

Colón, en silencio

La próxima fecha será decisiva. Colón deberá visitar a Talleres de Remedios de Escalada, que se juega su última carta para evitar el descenso: si no gana, pierde la categoría. Será un partido de hacha y tiza, con mucho en juego y la presión total sobre un Sabalero que, al menos, necesita rescatar un punto para empezar a sellar su permanencia.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Mientras tanto, el silencio de los jugadores refleja lo que ocurre puertas adentro: un plantel golpeado, sin respuestas y con un final de torneo que promete ser un verdadero suplicio.

Colón Estudiantes (RC) Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon no reacciona y aun no se salva del descenso: asi esta la tabla del grupo b

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

el fuerte mensaje de los hinchas de colon hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

colon cayo con estudiantes (rc) dando pena, no puede asegurar la permanencia y otra vez se fue insultado

Colón cayó con Estudiantes (RC) dando pena, no puede asegurar la permanencia y otra vez se fue insultado

los hinchas de colon mostraron el aguante de siempre para el partido ante estudiantes (rc)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Lo último

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: El primer rival somos nosotros mismos

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Último Momento
Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: El primer rival somos nosotros mismos

Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Ovación
Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Silencio absoluto en Colón tras otro revés que lo hunde cada vez más

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional