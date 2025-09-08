Uno Santa Fe | Colón | Colón

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

En la cabecera norte se colgó una bandera con un mensaje directo contra la comisión directiva y los jugadores de Colón en una campaña penosa

8 de septiembre 2025
La campaña de Colón no solo se refleja en la tabla, donde el equipo pelea únicamente por no descender, sino también en las tribunas. En el partido ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional, apareció una bandera en una cabecera del Brigadier López que sintetizó el hartazgo del hincha.

El trapo, colgado en un sector de fuerte visibilidad, llevaba un mensaje directo a la comisión directiva y el plantrel. Un escrito breve, pero lo suficientemente contundente como para exponer el fastidio que existe por un año calificado por muchos como “nefasto ” en lo deportivo.

El gesto no es nuevo: en las últimas semanas la relación entre la dirigencia y la gente se fue tensando cada vez más, con manifestaciones que se repiten en cada presentación de Colón.

En medio de un presente futbolístico oscuro y con la presión de evitar un nuevo golpe institucional, los hinchas eligieron expresarse con una bandera que no necesitó mayores explicaciones: una imagen que dejó en claro la distancia que hoy separa a la comisión de quienes siguen alentando desde la tribuna.

Una bandera que dice todo en Colón

image
Una imagen que no necesita más explicaciones en Colón.

