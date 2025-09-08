Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

Colón perdió 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, sumando su 18° caída en 30 partidos. El equipo nuevamente defeccionó agigantando una campaña bochornosa

Colón perdió como local ante Estudiantes de Río Cuarto, ratificando su pésimo presente, que ahora lo tiene 16° en la Zona B, con 28 puntos, solo por arriba de Talleres de Remedio de Escalada y Defensores Unidos que están perdiendo la categoría.

Una campaña nefasta , en la que los jugadores son los máximos responsables. Ni siquiera la llegada de Ezequiel Medrán sirvió para mostrar una mejora. Pasaron cuatro técnicos y ninguno pudo hacer jugar bien a este plantel sin alma.

Estudiantes fue más en el primer tiempo

Colón se fue a los vestuarios perdiendo 1-0 y el resultado parcial fue lógico en relación a lo que mostró el Sabalero ante Estudiantes de Río Cuarto.

Y es que el elenco visitante hizo mejor las cosas, más por defectos de Colón que por méritos propios. Y es por ello, que aprovechó todas las ventajas que concedió el Rojinegro en el bloque defensivo.

En consecuencia, no resultó extraño que a los 32' Estudiantes de Río Cuarto se pusiera en ventaja aprovechando un córner desde la derecha para que Lucas González con mucha facilidad cabeceara sin oposición decretando el 1-0.

Antes del gol, el equipo cordobés había tenido una chance muy clara a los 14' cuando Javier Ferreira remató cruzado dentro del área para propiciar una muy buena atajada de Tomás Giménez.

La excepción fue una jugada por izquierda que terminó con el centro de Facundo Castet y el Pulga Rodríguez dentro del área chica no pudo aprovechar rematando por encima del travesaño.

Fue muy pobre lo de Colón en los primeros 45', repitiendo lo mal que había jugado una semana atrás en el encuentro frente a Defensores de Belgrano.

Colón intentó llegar al empate pero no tuvo argumentos

Para el inicio del segundo tiempo, el DT de Colón Ezequiel Medrán realizó dos variantes, manteniendo el esquema y cambiando jugadores de las mismas características.

Por ello, ingresó Facundo Sánchez en lugar de Gonzalo Bettini, en tanto que Oscar Garrido suplantó a Zahir Yunis. En esos primeros minutos, Colón salió a buscar el empate, pero sin claridad.

Lo del Sabalero era mucha voluntad, pero nada de juego. Se repetía en ataque, ante un rival que se mostraba ordenado y apostando a un contragolpe.

Cuando se jugaban 20' Medrán movió nuevamente el banco, haciendo ingresar a Matías Córdoba y Emmanuel Gigliotti para las salidas del Pulga Rodríguez y Facundo Castro, ambos de muy flojo rendimiento.

Sin embargo, corrían los minutos y Colón repetía errores a la hora de atacar. Terminaba confundiendo los caminos y Estudiantes hacía todo lo posible por enfriar el partido.

El elenco visitante buscaba cortar el ritmo de juego, que corrieran los minutos y aprovechar la ansiedad de Colón. Y el plan le iba saliendo tal cual lo había planeado.

Colón lo fue a buscar como pudo y en ese contexto abusó de los centros al área como único recurso, ante un rival que estuvo atento y no le dio chances.

Así las cosas, el Sabalero volvió a sumar una nueva derrota. La 18° en lo que va del campeonato, demostrando ser un equipo paupérrimo, sin respuestas futbolísticas ni anímicas.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Gonzalo Bettini, 6-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 3- Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 5-Zahir Yunis, 11-Ignacio Lago; 10-Luis Rodríguez; y 9-Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estudiantes de Río Cuarto: 1-Brian Olivera; 4-Matías Ruiz Díaz, 6-Juan Antonini, 2-Gonzalo Maffini, 3-Lucas Angelini; 8-Martín Garnerone, 5-Alejandro Cabrera, 11-Mauro Valiente; 10-Tomás González; 7-Lucas González y 9-Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 33' Lucas González (ER).

Cambios: ST 0' Facundo Sánchez x Bettini (C), Oscar Garrido x Yunis (C), 14' Marcelo Olivera x Ferreira (ER), 20' Matías Córdoba x Castro (C), Emmanuel Gigliotti x Rodríguez (C), 25' Facundo Cobos x Valiente (ER), 34' José Barreto x Talpone (C), Sergio Ojeda x T. González (ER), Saúl Nelle x Garnerone (ER), Federico Álvarez x L. González (ER),

Amonestados: Castet, Thaller y Lago (C), T.González y Maffini (ER).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Brigadier López.