Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, sigue siendo optimista pese a la caída ante Estudiantes (RC) y no oculta la realidad de pelear "por la permanencia"

La derrota de Colón en Santa Fe frente a Estudiantes (RC) por 1-0, en la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional , lo dejó aún comprometido en la tabla y a un estadio cargado de fastidio. Luego del encuentro, el DT Ezequiel Medrán realizó un análisis cargado de autocrítica, aunque con la insistencia de no bajar los brazos.

• LEER MÁS: Colón se volvió adicto a las derrotas y no para de tocar fondo en una campaña desastrosa

“El resultado es lo que preocupa. Intentamos trabajarlo y se nos hizo cuesta arriba. Nos costó tener claridad y fluidez de juego. Terminamos mereciendo más. Desde que estamos trabajando, en el día a día se busca la mejora en lo que queremos, sobre todo competir. Pero otra vez nos convierten en una pelota parada, como pasó en el partido pasado. En cuanto a la línea de juego, es complicado analizarlo con este resultado. Hay que seguir trabajando, sabemos que estamos en un momento complejo”, afirmó de entrada.

• LEER MÁS: Colón no reacciona y aún no se salva del descenso: así está la tabla del grupo B

Medrán dejó en claro dónde radica, para él, la principal dificultad: “El primer rival somos nosotros mismos. Eso lo tenemos claro. Los chicos están con ganas y comprometidos para salir adelante. Con este transcurrir seguro hubo desaciertos y virtudes. Nosotros buscamos lo mejor para competir, aunque un poco acotados en un momento de necesidad. Quizás esta noche cueste dormir, pero esto siempre se trata de volver a intentar. En la vida me manejo así. Hay un compromiso con el club y estamos buscando una motivación para dar más”.

Ezequiel Medrán Medrán todavía no pudo ganar como DT de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Medrán, reflexivo en Colón

El entrenador no esquivó la referencia al malestar de la gente: “Agradezco el aliento de los hinchas, porque si bien se sintió el enojo, en otro momento empujaron y eso se valora. Queremos salir rápido de esta situación y devolverles algo desde adentro de la cancha”.

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Sobre los errores puntuales que llevaron a la derrota, fue claro: “Tenemos que estar alerta en estas situaciones de pelot parada, algo que trabajamos en la semana. No lo resolvimos bien y nos terminó costando el partido”.

Al ser consultado sobre el futuro, Medrán se mostró sincero respecto al desafío de sostener la categoría: “Uno busca fortalecer el compromiso con el club y honrar esta profesión. Por eso queremos terminar dignamente, sobre todo competir y sentirnos identificados. Pero claramente se está haciendo cuesta arriba. Estoy motivado para salir adelante, aunque la expectativa inicial era otra. Hoy debemos asumir esta realidad: mantener la categoría”.

• LEER MÁS: El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El DT también habló de lo que significa convivir con una campaña decepcionante: “Cuando el torneo se empieza a partir, ahí notás para qué podés aspirar. A veces no te das cuenta y te toca pasar lo que ahora vive Colón. Justo me tocó a mí y puede ser por todo. La cabeza influye y no queda otra que aceptar las fallas. Me hago cargo. Estoy confiado en que revertiremos esto. Soy un apasionado del trabajo y estoy contento de estar en Colón”.

Pensando en lo inmediato, destacó la importancia del próximo partido ante Talleres (RE): “Ahora nos toca un rival que pelea abajo como nosotros. En esa complejidad, prevalecen los que tienen claridad. Hay que mejorar mucho. Más allá de la derrota, se hicieron cosas buenas. Quedan 12 puntos y nos prepararemos para mostrar la mejor versión”.

• LEER MÁS: Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Y sumó una frase que grafica el difícil presente: “Depende de todo, pero yo me fijo en nosotros, en competir bien. Estoy enfocado en que mi equipo juegue como quiero y por eso trato de darles herramientas. Pero claramente miramos a los rivales, es la realidad, aunque me ocupa más lo que haga Colón. No se ve por ahora reflejado lo que hacemos en resultados. Hay una pared que no podemos derribar”.

Finalmente, dejó un mensaje de autocrítica, aunque con cierta ilusión: “Está claro que el equipo no estuvo a la altura, pero seguimos trabajando para mejorar. Entiendo el malestar del hincha, soy del fútbol, pero queremos revertir esto. Tenemos la ilusión de terminar de la mejor manera. Pasó mucha agua durante estos meses, pero hay que seguir, queda camino y lo intentaremos”.

La conferencia de Ezequiel Medrán en Colón