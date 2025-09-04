Uno Santa Fe | Policiales | menor

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

La situación generó bronca en Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario. La denuncia de una vecina al 911 alertó sobre el suceso. Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico lo aprehendieron.

Por Juan Trento

4 de septiembre 2025 · 17:44hs
Un miércoles cargado de estupor y bronca recorrió las calles del Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario de la capital santafesina.

Eran pocos minutos antes de las 19 cuando una vecina, indignada por lo que veía desde su ventana, llamó al 911 para denunciar a un hombre que, sin pudor alguno, se masturbaba frente a los vecinos en plena vía pública.

Minutos después, móviles del Comando Radioeléctrico capitalino irrumpieron en la zona y lo aprehendieron.

El individuo fue identificado como O. A. P., de 40 años, y su nombre no tardó en encender la alarma: se trataba del mismo sujeto que, apenas unos días atrás, había sido apresado en el macrocentro por acosar a una menor de 13 años cuando la niña se dirigía a la escuela.

Un reincidente conocido

El miércoles 13, alrededor de las 13.30, oficiales de la Brigada Motorizada lo habían reducido en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, después de que hostigara a una estudiante de la escuela secundaria Juana del Pino de Rivadavia.

Aquella detención había generado preocupación, pero al poco tiempo el hombre volvió a las calles. Ahora, reincide en su propio barrio.

Los vecinos del Fonavi San Jerónimo y del Centenario no ocultan su temor ni su indignación. “La policía lo apresa, pero después lo sueltan y sigue haciendo lo mismo”, lamentó una mujer ante este diario. En la populosa barriada aseguran que este comportamiento aberrante se repite y que cada episodio vuelve a poner en vilo a toda la comunidad.

Delito imputado

Tras el procedimiento, los oficiales del Comando Radioeléctrico comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. Este dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le inicie una causa como presunto autor del delito de exhibiciones obscenas agravadas.

