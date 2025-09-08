Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión visitará el domingo a Gimnasia de La Plata buscando alcanzar una racha que no obtiene desde el 2000 en Primera División

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 11:27hs
Unión buscará alcanzar una racha en condición de visitante que no logra desde el 2000.

Unión buscará alcanzar una racha en condición de visitante que no logra desde el 2000.

El próximo domingo a las 15, Unión estará visitando a Gimnasia de La Plata, con el desafío de sumar un triunfo que no solo le permita consolidarse en zona de playoffs, sino también alcanzar una racha positiva que no logra desde el 2000.

Una racha que Unión buscará alcanzar después de 25 años

Y es que Unión tiene la chance ante el Lobo de obtener su tercer triunfo al hilo en condición de visitante, una marca que no pudo repetir desde el Torneo Clausura 2000.

La última vez que el Tate metió tres triunfos consecutivos como visitante en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el Clausura 2000 y arrancó en la 11° fecha, cuando superó a Vélez 2-0 con goles de Darío Cabrol y Néstor Silvera.

LEER MÁS: Unión acelera su "plan blindaje": los tres jugadores que quieren asegurar

Posteriormente, en la 13° jornada, Unión venció a River 2-1 con goles de Juan José Jayo y Darío Cabrol. En tanto que en la 16° fecha, superó a Gimnasia de La Plata 3-2 con goles de Cristian Domizzi, Matías Donnet y Néstor Silvera.

Como una paradoja del destino, Unión vuelve a jugar ante Gimnasia en La Plata para alcanzar esa marca. Recordando que la racha positiva se cortó en la 18° fecha, cuando el Tate fue goleado 6-0 frente a Racing en el estadio Juan Domingo Perón.

Unión racha visitante
Noticias relacionadas
como piensa reemplazar madelon a lautaro vargas cuando se vaya al mundial sub 20

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

matias tagliamonte, figura de union y una de las atajadas de agosto en la liga profesional

Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

union cambio la cara: lo que madelon logro donde kily gonzalez no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

¿encontro leo madelon a su equipo ideal en union?

¿Encontró Leo Madelón a su equipo ideal en Unión?

Lo último

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Último Momento
Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

La prensa mundial destaca el duro revés del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La prensa mundial destaca el "duro revés" del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

Ovación
Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná