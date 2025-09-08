Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión visitará el domingo a Gimnasia de La Plata buscando alcanzar una racha que no obtiene desde el 2000 en Primera División

Unión buscará alcanzar una racha en condición de visitante que no logra desde el 2000.

El próximo domingo a las 15, Unión estará visitando a Gimnasia de La Plata, con el desafío de sumar un triunfo que no solo le permita consolidarse en zona de playoffs, sino también alcanzar una racha positiva que no logra desde el 2000.

Y es que Unión tiene la chance ante el Lobo de obtener su tercer triunfo al hilo en condición de visitante, una marca que no pudo repetir desde el Torneo Clausura 2000.

La última vez que el Tate metió tres triunfos consecutivos como visitante en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el Clausura 2000 y arrancó en la 11° fecha, cuando superó a Vélez 2-0 con goles de Darío Cabrol y Néstor Silvera.

Posteriormente, en la 13° jornada, Unión venció a River 2-1 con goles de Juan José Jayo y Darío Cabrol. En tanto que en la 16° fecha, superó a Gimnasia de La Plata 3-2 con goles de Cristian Domizzi, Matías Donnet y Néstor Silvera.

Como una paradoja del destino, Unión vuelve a jugar ante Gimnasia en La Plata para alcanzar esa marca. Recordando que la racha positiva se cortó en la 18° fecha, cuando el Tate fue goleado 6-0 frente a Racing en el estadio Juan Domingo Perón.