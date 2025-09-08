Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

La campaña de Colón en esta Primera Nacional dejó mucho que desear. Los números no acompañaron nunca, los resultados golpearon fuerte y quedó lejos de las expectativas que se habían generado. Por eso, el desánimo se apoderó de gran parte del pueblo, que en muchos casos perdió el interés.

Sin embargo, hay hinchas que no entiende de contextos ni de posiciones en la tabla: están siempre, pase lo que pase. El partido frente a Estudiantes de Río Cuarto , en el Brigadier López, por la fecha 30 del Grupo B, fue una muestra clara de eso. A pesar de ser en día y horario laborable , los sabaleros de corazón se acercaron al estadio para alentar, incluso en un año en el que la billetera aprieta y el bolsillo no alcanza.

Como si el equipo estuviera peleando arriba, pero ahora, para sostener la categoría. Esa es la esencia de Colón: un club que se rige en gran parte gracias a la pasión de su gente. Porque cuando la pelota no entra y los puntos se escapan, son los hinchas los que mantienen encendida la llama.

La postal del Brigadier dejó en claro que, por más que la campaña sea mala desde donde se la mire, siempre habrá quienes se planten en la tribuna, quienes dejen todo por la camiseta rojinegra y quienes marquen la diferencia entre ser hincha y ser sabalero.

Las fotos de los hinchas de Colón

