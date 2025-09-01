El minuto a minuto del partido Defensores de Belgrano-Colón

Colón, que necesita sumar para confirmar su permanencia, visita a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B de la Primera Nacional

Por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Colón se presenta este lunes en el estadio Juan Pasquale para jugar frente a Defensores de Belgrano, con arbitraje de Yamil Possi, en busca de cortar la racha de cinco sin ganar. Transmite UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.