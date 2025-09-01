Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto del partido Defensores de Belgrano-Colón

Colón, que necesita sumar para confirmar su permanencia, visita a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B de la Primera Nacional

1 de septiembre 2025 · 18:53hs
El minuto a minuto del partido Defensores de Belgrano-Colón

Por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Colón se presenta este lunes en el estadio Juan Pasquale para jugar frente a Defensores de Belgrano, con arbitraje de Yamil Possi, en busca de cortar la racha de cinco sin ganar. Transmite UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.

Comenzó el partido: Colón ya visita a Defensores de Belgrano

Colón, que necesita ganar para tomar aire en la lucha por la permanencia, visita a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B.

7 minutos: Defensores de Belgrano toma la iniciativa ante Colón

Defensores de Belgrano es quien toma la posta en el inicio y ya le llega con peligro a Colón, que tiene algunas dudas en defensa.

15 minutos: Colón, sin argumentos para atacar

Por ahora a Colón se le cae una idea en ataque en un partido chato ante Defensores de Belgrano. Están 0-0.

Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Gustavo Mendoza, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia y Fernando Rodríguez; Agustín Benítez, Juan de Tomasso, Ignacio Gutiérrez, Patricio Moyano; Enzo González y Francisco Tcherkaski. DT: Fabián Nardozza.

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Yamil Possi.

