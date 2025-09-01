Por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Colón se presenta este lunes en el estadio Juan Pasquale para jugar frente a Defensores de Belgrano, con arbitraje de Yamil Possi, en busca de cortar la racha de cinco sin ganar. Transmite UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.
El minuto a minuto del partido Defensores de Belgrano-Colón
Colón, que necesita sumar para confirmar su permanencia, visita a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B de la Primera Nacional
1 de septiembre 2025 · 18:53hs
Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Gustavo Mendoza, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia y Fernando Rodríguez; Agustín Benítez, Juan de Tomasso, Ignacio Gutiérrez, Patricio Moyano; Enzo González y Francisco Tcherkaski. DT: Fabián Nardozza.
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Juan Pasquale.
Árbitro: Yamil Possi.