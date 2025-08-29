Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

La banda estaba acusada de robos, amenazas y venta de drogas, y será imputada por privación ilegítima de la libertad, robo y encubrimiento.

La mañana del viernes comenzó con un fuerte operativo policial en Colastiné Norte , que puso fin al accionar de una banda delictiva que mantenía en vilo a los vecinos. Tras semanas de investigación, efectivos de la Comisaría 28° , con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) , irrumpieron en tres viviendas señaladas como guaridas de delincuentes.

En los procedimientos fueron detenidos tres hombres identificados como G. M. (41), F. M. (24) y R. M. (24) , sindicados como los principales responsables de una seguidilla de robos, amenazas y hechos violentos en la zona.

Secuestro de armas y elementos clave

Durante los allanamientos en Colastiné Norte, la policía incautó una escopeta, 22 cartuchos de munición, una balanza electrónica, tres teléfonos celulares y prendas de vestir que serían robadas. Todo el material quedó bajo resguardo y será incorporado como prueba a la causa judicial.

Desde hacía varias semanas, los habitantes de Colastiné Norte denunciaban robos, amenazas y presunta venta de drogas en el barrio. Incluso surgieron testimonios que daban cuenta de hechos de privación ilegítima de la libertad y encubrimiento, lo que motivó la intervención de la Fiscalía del MPA, a cargo de Omar De Pedro.

El procedimiento policial y la causa judicial

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento. Poco después del amanecer, los equipos tácticos ejecutaron un operativo sorpresa que neutralizó rápidamente a los sospechosos, sin margen de reacción.

Además de las armas y los elementos secuestrados, los investigadores obtuvieron información clave que permitirá avanzar con la pesquisa y determinar si los detenidos están vinculados a otros delitos cometidos en la zona costera.

Los resultados del operativo fueron informados a la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y al fiscal Omar De Pedro, quien ordenó que los tres aprehendidos permanezcan privados de su libertad. Serán imputados por privación ilegítima de la libertad, robo y encubrimiento, mientras continúa la investigación sobre su participación en otros hechos.

