Medrán, crudo en Colón: "Hay que asumir el momento y no caer en la desesperación"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analizó poco la caída ante Defensores de Belgrano para centrarse en que no haya "desesperación" en la lucha por no descender

1 de septiembre 2025 · 21:47hs
Medrán, crudo en Colón: Hay que asumir el momento y no caer en la desesperación

Colón cayó 1-0 en el estadio Juan Pasquale frente a Defensores de Belgrano por la fecha 29 de la Primera Nacional y quedó matemáticamente fuera de toda posibilidad de ingresar al Reducido, aunque ya estaba cantado. El propio entrenador Ezequiel Medrán lo reconoció en conferencia de prensa, dejando un mensaje claro.

“Venimos de un empate ante Chacarita haciendo méritos para ganar y veníamos ahora a un reducto complejo y ellos aprovecharon la pelota parada. Sabíamos que era complicado, más el momento que tenemos, y buscamos opciones para reaccionar. Si bien fue trabado, tampoco hubo tantas opciones. Se escapa por un error y el triunfo fue para ellos”, analizó Medrán sobre la derrota.

El técnico también remarcó uno de los problemas más serios que atraviesa el equipo: la fragilidad defensiva. “Estoy tratando de encontrar solidez defensiva. Hay muchos goles en contra. Dos partidos seguidos con goles de pelota parada. En el segundo tiempo tuvimos mejores intenciones buscando por abajo, pero falta mucho más”, admitió.

Medrán, crudo en Colón

Consciente del presente del club, Medrán no esquivó la realidad: “Cuando me llamaron, el diagnóstico era claro, que era mantener la categoría. No había chances de Reducido. Hay que aceptar estas condiciones y tengo la convicción por el plantel que hay. Siento que hay que preparar esto de mejor manera para competir como a mí me gusta”.

Sobre el camino inmediato, el DT fue contundente: “El mejor remedio para esto es ganar. Hay que sufrir, no queda otra, y preparar mejor los partidos. Hay que asumir el momento en el que estamos, estar alertas y no caer en la desesperación, porque puede afectar”.

Por último, dejó un mensaje de compromiso hacia el hincha sabalero: “Hay que terminar de la mejor manera el torneo, cambiar la imagen y honrar esta institución”.

