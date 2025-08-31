Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón le ganó por 2-1 a Atlético y Tiro, con dos tantos de Iván Ojeda, y se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe, donde jugará ante Unión.

31 de agosto 2025 · 20:18hs
En una jornada intensa en el estadio Héctor “Ñato” Vacou de Reconquista, Colón logró un valioso triunfo por 2-1 ante Atlético y Tiro en el duelo único de los cuartos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol.

Con esta victoria, el Sabalero aseguró su lugar en semifinales, donde se cruzará con su eterno rival, Unión, en un clásico que promete ser apasionante.

Colón, a paso ganador en Reconquista

El equipo rojinegro comenzó en desventaja, cuando Núñez abrió el marcador para el local en los primeros minutos. Sin embargo, la reacción llegó rápidamente gracias a Iván Ojeda, que empardó el resultado y dio aire al conjunto santafesino. En el complemento, nuevamente Ojeda fue protagonista, al marcar el tanto decisivo que selló la clasificación para el Sabalero.

Colón presentó una formación integrada por: Juan Berasi; Lucas Picech, Facundo Martínez, Gastón Galván, Bautista Maillier, Genaro Braulio, Abel Galbán, Máximo Johnston, Iván Ojeda, Kevin Colli y Luca Campagnaro. En el banco de suplentes estuvieron Gian Valdiviezo, Felipe Dettler, Nazareno Luque, Thiago Barría, Mateo Lizondo, Ignacio Sinturión y Lucas Genolet.

Con este resultado, Colón avanzó a las semifinales de la Copa Santa Fe, donde se medirá en un partido único ante Unión, muy probablemente en el Brigadier López, en lo que será otra edición del clásico santafesino con mucho en juego.

