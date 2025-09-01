Uno Santa Fe | Unión | Unión

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Después de un Apertura de plena sequía, Marcelo Estigarribia al fin parecer haberse destapado y se convirtió en el goleador de Unión en el Clausura

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2025 · 16:59hs
Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Después de meses de expectativas y cierta frustración, Marcelo Estigarribia finalmente comenzó a demostrar por qué su llegada a Unión generó tanta ilusión. Con el gol en el triunfo 3-1 ante Racing en Avellaneda, el atacante pasó a ser el máximo goleador del Tate en este Clausura, marcando un quiebre en su temporada.

• LEER MÁS: ¡Implacable! Números que explican por qué Unión le ganó a Racing en Avellaneda

El primer semestre de Estigarribia fue discreto: apenas un gol, opciones despilfarradas y la sensación de que el talento que había mostrado en otros equipos no terminaba de florecer en Santa Fe. Sin embargo, con este inicio de Clausura, el Chelo parece haber encontrado su lugar y su momento: ya lleva tres goles consecutivos, dos de ellos de cabeza, demostrando un olfato por el área que estaba esperando para aparecer.

Estigarribia.jpg
Chelo encabeza la lista de goleadores de Uni&oacute;n en este Clausura.

Chelo encabeza la lista de goleadores de Unión en este Clausura.

El presente que tanto buscaba Estigarribia en Unión

Más allá de los números, el gol ante Racing tiene un valor simbólico: está en un Unión que, bajo la conducción de Leonardo Madelón, quiere dejar atrás la preocupación por la permanencia en la categoría y comenzar a mostrarse como un equipo ambicioso, capaz de plantarse ante cualquiera.

• LEER MÁS: Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

En ese escenario, Estigarribia se desató, se animó a ser protagonista y empezó a darles a los hinchas lo que esperaban: momentos de fútbol brillante y goles que valen mucho más que puntos.

• LEER MÁS: ¿Cuándo había sido la última vez que Unión ganaba dos partidos al hilo de visitante?

Con este presente, Chelo no solo empieza a consolidarse como el principal artillero del equipo, sino también como un jugador clave para el proyecto ofensivo de Madelón. Su renacer goleador es, sin dudas, una de las noticias más esperadas para el Tate en lo que va del torneo, y promete que lo mejor de Estigarribia todavía está por venir.

Unión Marcelo Estigarribia Racing
Noticias relacionadas
Unión hacía más de dos años que no ganaba dos partidos al hilo como visitante.

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

leo madelon tuvo su primera vez en el cilindro de avellaneda

Leo Madelón tuvo su primera vez en el Cilindro de Avellaneda

union y racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de nazareno arasa

Unión y Racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de Nazareno Arasa

los convocados de union para visitar a racing por la fecha 7 del clausura

Los convocados de Unión para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura

Lo último

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Último Momento
EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Ovación
El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: Todo está documentado

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná