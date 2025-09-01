Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Después de un Apertura de plena sequía, Marcelo Estigarribia al fin parecer haberse destapado y se convirtió en el goleador de Unión en el Clausura

Después de meses de expectativas y cierta frustración, Marcelo Estigarribia finalmente comenzó a demostrar por qué su llegada a Unión generó tanta ilusión. Con el gol en el triunfo 3-1 ante Racing en Avellaneda, el atacante pasó a ser el máximo goleador del Tate en este Clausura , marcando un quiebre en su temporada.

El primer semestre de Estigarribia fue discreto: apenas un gol, opciones despilfarradas y la sensación de que el talento que había mostrado en otros equipos no terminaba de florecer en Santa Fe. Sin embargo, con este inicio de Clausura, el Chelo parece haber encontrado su lugar y su momento: ya lleva tres goles consecutivos, dos de ellos de cabeza, demostrando un olfato por el área que estaba esperando para aparecer.

Estigarribia.jpg Chelo encabeza la lista de goleadores de Unión en este Clausura. Prensa Unión

El presente que tanto buscaba Estigarribia en Unión

Más allá de los números, el gol ante Racing tiene un valor simbólico: está en un Unión que, bajo la conducción de Leonardo Madelón, quiere dejar atrás la preocupación por la permanencia en la categoría y comenzar a mostrarse como un equipo ambicioso, capaz de plantarse ante cualquiera.

En ese escenario, Estigarribia se desató, se animó a ser protagonista y empezó a darles a los hinchas lo que esperaban: momentos de fútbol brillante y goles que valen mucho más que puntos.

Con este presente, Chelo no solo empieza a consolidarse como el principal artillero del equipo, sino también como un jugador clave para el proyecto ofensivo de Madelón. Su renacer goleador es, sin dudas, una de las noticias más esperadas para el Tate en lo que va del torneo, y promete que lo mejor de Estigarribia todavía está por venir.