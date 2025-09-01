El uno por uno en la derrota de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón jugó otro partido impresentable, en el que ningún jugador estuvo a la altura de las circunstancias y suma seis partidos sin ganar

El uno por uno de Colón en la caída ante Defensores de Belgrano.

Tomás Giménez (4): Nada que hacer en el gol, no había comenzado mal yendo dos veces al piso para contener el balón. Pero una vez más, el primer remate al arco terminó en gol. El arquero de Colón no puede mantener el arco en cero.

Gonzalo Bettini (3): Lento e irresoluto. Concediendo siempre ventajas a la hora de marcar, pero además sin presencia en ataque. Y cuando quiso hacerlo, siempre resolvió mal.

Gonzalo Soto (2): Responsable directo en el gol de Defensores de Belgrano. Perdió la marca de Gamarra, quedando absolutamente desubicado. Pero además se cansó de cometer infracciones con los rivales de espalda.

Guillermo Ortiz (3): En el arranque del partido quiso despejar un centro y casi hace un gol en contra. Lento y falto de ritmo para salir a cortar. En velocidad lo superan con facilidad.

Facundo Castet (4): Aún con errores es siempre el que más intenta. Con imprecisiones pero con más ganas en relación al resto de los defensores. En el segundo tiempo remató dentro del área por encima del travesaño.

Federico Jourdan (3): No desbordó nunca por el carril derecho y además estuvo lejos de generar peligro en ataque. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Nicolás Talpone (4): Flojo partido, pero a diferencia de otros jugadores, al menos puso voluntad para intentar cortar el juego y presionar a los rivales.

Oscar Garrido (3): Más de lo mismo, venía de jugar un partido aceptable ante Chacarita, pero volvió a mostrar deficiencias en su posición de volante central, sin lograr imponer presencia.

Ignacio Lago (5): Fue el que más buscó revelarse, un remate desde afuera que le tapó Medina y buena jugada para dejar a Castet de frente al arco. Con poco, resultó ser lo más destacable.

José Barreto (3): Jugó apenas 45' y fue reemplazado en el entretiempo. Desde que llegó a Colón nunca logró rendondear un buen partido.

Facundo Castro (3): Lejos del gol y perdiendo siempre con los zagueros de Defensores de Belgrano. Lento para jugar de espaldas y ponerse de frente al arco.

Luis Rodríguez (3): Un tiro libre que ejecutó casi terminó en gol del equipo rival. Y en esa acción se pudo ver con claridad que el Pulga no está para jugar los 90'. Se lo nota muy fuera de ritmo y a eso hay que sumarle que no está preciso con la pelota.

Cristian García (3): Al fin llegó el debut con la camiseta de Colón. Aunque claramente fue decepcionante, muy lento, mal ubicado y además terminó siendo amonestado.

Facundo Taborda (4): Algunas corridas para tratar de levantar al equipo pero nos las terminó bien. De todos modos, pensando a futuro habría que darle la chance de que sea titular.

Matías Córdoba (-): Ingresó para jugar los últimos 10' e intentar darle mayor presencia al ataque. Pero en ese momento Colón atacaba sin ideas y en consecuencia poco pudo hacer.