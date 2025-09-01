Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga, tras otro revés de Colón: "Es un momento lamentable, nos pasa siempre lo mismo"

Luis Rodríguez fue realista en Colón al decir que llegan a cada "fin de semana sin respuestas" tras caer con Defensores de Belgrano. "Es un año terrible", tiró

1 de septiembre 2025
Pulga, tras otro revés de Colón: Es un momento lamentable, nos pasa siempre lo mismo

Colón sigue hundido en su crisis futbolística y anímica y la derrota 1-0 frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale por la fecha 29 del Grupo B de la Primera Nacional dejó otra vez expuestas las falencia. Tras el encuentro, Luis Rodríguez habló con crudeza sobre la situación y no ocultó su frustración.

“Es un momento lamentable, porque nos pasa siempre lo mismo. En una pelota parada nos lastiman y no tenemos reacción después. Llegamos cada fin de semana sin encontrar respuestas. Hay que seguir trabajando, esperando que en el partido que viene podamos sumar los tres puntos para no sufrir hasta el final”, expresó el delantero, con la experiencia de haber transitado momentos decisivos en su carrera.

El Pulga también se refirió a su estado físico y a la necesidad urgente de levantar cabeza: “Estoy recuperado de la molestia, trabajé normal, pero después de estar un tiempo sin jugar después cuesta. No hay excusas, hay que levantar en todo sentido, juegue quien juegue, para ganar y olvidarnos de este año terrible”.

Con la permanencia todavía como objetivo inmediato, Rodríguez fue claro: “Nos tiene que ocupar y no preocupar. Hay que sumar tres y estar más tranquilos para el año que viene, sabiendo que habrá que hacer las mejores mejoras para devolver a Colón a Primera”.

En cuanto al aspecto anímico, el Pulga no dudó en admitir una gran debilidad del equipo: “Sin dudas que influye en lo anímico y cuando nos hacen un gol mucho más. Es como que se termina el partido ahí. Es una cuota a trabajar para regalarle un triunfo a la gente”.

Por último, Rodríguez dejó un análisis que duele, pero refleja la realidad sabalera: “No me imaginé primero verlo a Colón en la B, pero estamos acá para apretar los dientes y seguir trabajando. Hay que ganar un partido para asegurar la permanencia y luego pensar en lo que viene”.

