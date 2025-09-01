Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

Colón no para de tocar fondo, llegó a los seis sin ganar con la caída 1-0 ante Defensores de Belgrano y está a nueve del descenso

La derrota 1-0 ante Defensores de Belgrano por la fecha 29 volvió a dejar a Colón en un lugar incómodo dentro del Grupo B de la Primera Nacional . El Sabalero acumula apenas 28 unidades y, aunque todavía mantiene un margen de 9 puntos sobre CADU —el último que estaría descendiendo—, la realidad es que la campaña es un papelón.

El dato que enciende todas las alarmas es que, de estar en la otra zona, Colón estaría directamente en puestos de descenso . Una muestra clara de lo pobre que ha sido su rendimiento a lo largo del torneo, lejos de las expectativas que se generaron con la obligación de pelear por el regreso inmediato a Primera.

El equipo llegó a los seis partidos sin conocer la victoria, con un registro preocupante: cinco derrotas y apenas un empate. Una racha que desnuda falencias futbolísticas y anímicas, y que mantiene a Colón sin poder encontrar el respiro necesario en un certamen que se le hizo cuesta arriba desde el inicio. Ahora si matemáticamente quedó fuera de cualquier "aspiración" de llegar al Reducido.

El presente es tan increíble como doloroso para los hinchas: un club que hace poco disputaba copas internacionales hoy transita un campeonato olvidable, con números que lo exponen y con una tabla que lo sigue acechando cada vez más de cerca. En otros resultados: Agropecuario venció 3-1 a Almirante Brown y Nueva Chicago empató 1-1 con Gimnasia (M).

Así está Colón en la tabla del grupo B