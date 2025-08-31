Para darle curso a una fase regular que es de todos contra todos a dos ruedas, el Toreno Oficial A2 de la ASB tendrá los capítulos 9 y 8 en ese orden.
Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha
Será una semana con partidos de alto voltaje, con la disputa de una doble fecha, en el Torneo Oficial A2 que organiza la ASB.
Por Ovación
Recordemos que los cuatro primeros chocarán en playoffs por dos ascensos a la elite de la temporada 2026
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 9
Lunes 1 de septiembre
21.30 Regatas Coronda vs. Kimberley
21.30 República del Oeste vs. CUST B
21.30 Colón (SF) vs. UNL
21.30 Santa Rosa vs. Centenario
21.30 Alumni (LP) vs. Almagro B
Libre: Macabi
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8
Miércoles 3 de septiembre
21.30 CUST B vs. UNL
Jueves 4 de septiembre
21.30 Centenario vs. Alumni (LP)
21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa
21.30 República del Oeste vs. Kimberley
21.30 Macabi vs. Regatas Coronda
Libre: Almagro B
TABLA DE POSICIONES
Colón y República del Oeste 11 (5-1); Macabi y Alumni 11 (4-3); Almagro B, Kimberley y Regatas Coronda 10 (4-2); CUST B 9 (3-3); UNL 7 (1-5); Centenario y Santa Rosa 6 (0-6)
Fuente: ASB