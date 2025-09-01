Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un Colón sin vergüenza, perdió con Defensores de Belgrano y se hunde en el abismo

Colón perdió con Defensores de Belgrano 1-0 jugando otro bochornoso partido. A falta de cinco partidos, el Sabalero aún no asegura la permanencia

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2025 · 21:41hs
Colón perdió 1-0 contra Defensores de Belgrano y seguirá peleando para mantener la categoría.

La imagen que Colón había mostrado ante Chacarita fue un verdadero espejismo. Y es que nueve días después, el Sabalero tuvo otra impresentable actuación y terminó cayendo 1-0 ante Defensores de Belgrano.

Fue un papelón lo hecho por el elenco rojinegro a lo largo de los 90' y más en el primer tiempo en donde ni siquiera pateó al arco rival, protagonizando un festival de malas decisiones.

Cuesta entender cómo se puede jugar tan mal. Desde hace tiempo se sabe que el problema de Colón no son los técnicos y sí los jugadores que no están a la altura de la camiseta.

Por ello, a cinco fechas del final y aunque sea difícil de creer, Colón aún no aseguró la permanencia, dado que le lleva nueve puntos a Defensores de Unidos cuando quedan 15 por disputar.

Colón y un lamentable primer tiempo

El primer cuarto de hora del partido estuvo signado por las imprecisiones y la lucha continúa. Con mayor tenencia del balón por parte de Defensores de Belgrano pero sin claridad, más allá de algunos centros cruzados que generaron algo de peligro.

Por su parte, Colón intentó en esos primeros minutos con un par de remates desviados de Facundo Castro. Ninguno de los dos equipos lograba imponer su idea de juego y el desarrollo era muy equilibrado, pero dentro de un contexto de mediocridad.

Los arqueros trabajaban poco, aunque Tomás Giménez fue un par de veces al piso para controlar el balón y en la segunda ocasión terminó tapando lo que era un centro rasante de Enzo González.

No obstante, el partido era realmente deslucido con la pelota más en el aire que en el piso. Con el correr de los minutos Colón se adelantó un poco más y eso hizo que tuviera un poco más el balón.

Pero cuando lo tenía carecía de claridad y no lograba dar tres pases seguidos. Lo mismo ocurría con Defensores de Belgrano, que arrancó mejor, pero que luego fue perdiendo protagonismo.

La más clara llegó a los 31' cuando Francisco Tcherkaski lo desboró a Fernando Ortiz y metió un centro atrás que con esfuerzo terminó despejando con su pierna Giménez.

Toda una síntesis de lo mal que jugaban Defensores de Belgrano y Colón, en un partido en el que los arcos parecían estar de más ya que ninguno de los dos generaba opciones concretas para convertir.

Y el primer tiempo finalizó como arrancó, protagonizando un bochornoso espectáculo futbolístico en el que tanto Colón como Defensores de Belgrano ni siquiera pudieron generar una chance más o menos nítida para abrir el marcador.

Fueron 45' en donde no se pudo rescatar absolutamente nada. Y el 0-0 fue la conclusión de un partido absolutamente olvidable en el que directamente no se jugó al fútbol.

Un segundo tiempo para el olvido, sumando una nueva derrota

Para el inicio del segundo tiempo, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso del ingreso de Luis Rodríguez en lugar de José Barreto buscando una mejor distribución del balón.

Y cuando poco pasaba, Defensores de Belgrano aprovechó un córner para marcar el gol. A los 8' un tiro de esquina desde la izquierda le permitió al zaguero Gonzalo Gamarra controlar de pecho y sacar un furibundo derechazo para decretar el 1-0.

Fue Gonzalo Soto el que perdió la marca de Gamarra y el defensor del equipo local tuvo tiempo de parar el balón y rematar sin oposición para vencer a Tomás Giménez.

Los minutos que siguieron mostraron a Defensores de Belgrano más confiado para manejar la pelota y a Colón intentando como podía jugar en campo rival.

A los 18' Medrán metió dos variantes, haciendo debutar a Cristian García con la camiseta de Colón en lugar de Oscar Garrido y el que también ingresó fue Facundo Taborda para suplantar a Federico Jourdan.

Y a los 25' de un tiro libre a favor de Colón casi llega el segundo gol de Defensores de Belgrano. Lo ejecutó el Pulga Rodríguez rebotó en Ignacio Gutiérrez quien en velocidad le ganó a Rodríguez e ingresando al área remató desviado al primer palo.

A los 31' Colón generó la mejor jugada colectiva de la que participaron Facundo Taborda e Ignacio Lago, quien dentro del área amagó y asistió a Facundo Castet quien remató por encima del horizontal.

Cuando se jugaban 34' Medrán mandó a la cancha a Matías Córdoba para la salida de Talpone, juntando aún más futbolistas de ataque, en un momento en el que el Sabalero tenía la pelota y jugaba en campo rival.

A los 40' el que probó de media distancia fue Ignacio Lago y el arquero Alejandro Medina bien plantado con sus dos manos desvió hacia un costado el balón.

No hubo tiempo para más, Colón cayó ante Defensores de Belgrano, sumando su 17° derrota. Un verdadero papelón que lo tiene aún sin poder asegurar la categoría.

Síntesis

Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Gustavo Mendoza, 2-Gonzalo Gamarra, 6-Juan Pablo Segovia, 3-Fernando Rodríguez; 8-Juan De Tomasso, 5-Ignacio Gutiérrez; 7-Enzo González, 10-Agustín Benítez, 11-Patricio Moyano; y 9-Francisco Tcherkaski. DT: Fabián Nardozza.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Gonzalo Bettini, 6-Gonzalo Soto, 2-Guillermo Ortiz, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Oscar Garrido, 7-Nicolás Talpone, 11-Ignacio Lago; 10-José Barreto y 9-Facundo Castro: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 8' Gonzalo Gamarra (DF).

Cambios: ST 0' Luis Rodríguez x Barreto (C), 18' Cristian García x Garrido (C), Facundo Taborda x Jourdan (C), 34' Brian Gómez x Gutiérrez (DF), Guillermo Villalba x Tcherkaski (DF), Matías Córdoba x Talpone (C), 39' Matías Laba x Benítez (DF), Patricio Sánchez x Moyano (DF).

Amonestados: Moyano (DF), García (C).

Árbitro: Yamil Pozzi.

Estadio: Juan Pascuale.

