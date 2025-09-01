Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Mientras se define el día y la hora, ya se sabe que el cruce de semifinales de la Copa Santa Fe entre Colón y Unión será en el Brigadier López

1 de septiembre 2025
El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Tras concluir los cuartos de final de la Copa Santa Fe, ahora la expectativa crece al conocerse que una de las semifinales será con el clásico entre Colón y Unión. Algo que siempre despierta emoción y pasión sea el momento que sea y la circunstancias. Ahora se trabaja en otros detalles.

Colón-Unión, con escenario definido

El clásico tendrá lugar en el estadio Brigadier López. La elección del escenario responde al reglamento de la competencia: en partido único, el equipo de menor categoría actúa como local y, en este caso, el Sabalero milita en la Primera Nacional.

Mientras se espera la confirmación de la fecha y el horario del encuentro –sería la tercera semana de septiembre–, desde la organización se analiza que el clásico se juegue con ambas parcialidades, en un marco que seguramente generará gran expectativa en la ciudad.

El Rojinegro llega a esta instancia tras eliminar a Atlético y Tiro, mostrando un gran nivel en las etapas previas del torneo. Por su parte, Unión superó a Atlético de Rafaela para meterse entre los cuatro mejores, buscando continuar con su camino hacia la final.

La definición promete ser apasionante: un clásico que siempre despierta emociones y que, en esta oportunidad, además de rivalidad, tiene el plus de la Copa Santa Fe en juego.

