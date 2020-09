El nuevo objetivo de Colón en el mercado de pases

Colón, a diferencia de otros mercados de pases, salió con pocas expectativas de realizar grandes contrataciones, ya que la idea de los dirigentes fue tratar de acordar la deuda generada durante la pandemia con varios de los jugadores del plantel. Es así que hasta aquí llegaron el defensor Gonzalo Piovi y el mediocampista Yeiler Góez.

Ni Piovi ni Góez tienen la chapa de otros jugadores que llegaron en los anteriores mercados de pases de Colón, donde se hicieron grandes inversiones para sumar, entre otros, a Wilson Morelo, Luis Rodríguez, Brian Fernández, Lucas Viatri, Federico Lértora, Rafael Delgado y Rodrigo Aliendro.

Este jueves arribó Piovi a Santa Fe, mientras que unos días antes ya lo había hecho Góez, con lo cual Domínguez ya cuenta con los dos jugadores que le había pedido a la dirigencia. Pero Colón no se retira del mercado, ni mucho menos, ya que el entrenador pretende potenciar el mediocampo.

Es que en el mercado de pases, luego del 30 de junio, perdió a nueve jugadores, de los cuales algunos habían sido claves en su anterior proceso futbolístico al frente del equipo. A cuatro quiso retener, sin poder llegar a un final feliz, debido a las abultadas deudas que se habían generado y a lo poco que le podía ofrecer Colón.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez, DT de Colón, pretende un volante ofensivo para terminar de conformar su plantel. Prensa Colón

Luego de acordar de palabra con los dos primeros refuerzos, todo hacía indicar que el mercado de pases le traería un volante a Domínguez, el que había pedido en otro momento con insistencia como Guido Mainero. Sin embargo, Vélez decidió no largarlo a préstamo, el jugador no estaba convencido de venir y luego UNO Santa Fe conoció que al entrenador en esta oportunidad no lo tenía en sus planes para el nuevo Colón.

Más allá de esta alternativa que quedó trunca, Domínguez pretende que se sume otro volante en el mercado de pases, y por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, José Vignatti está comandando una negociación por un mediocampista ofensivo de mucho futuro, pero de un nombre que no es rutilante, como había conseguido contratar en otras ocasiones.

En esta lucha por este jugador Colón compite con otros clubes, que también intentan hacerse de sus servicios. El nombre no trascendió, pero sería un jugador del ascenso, que viene de cerrar una gran temporada, y del cual se habla maravillas en el mundo de la Primera Nacional.