Cómo le fue a Colón con Tomás Paredes como arquero titular

Ante la duda de Gabriel Budiño, Tomás Paredes se perfila como titular bajo los tres palos en un momento clave de Colón.

Colón sigue ajustando detalles de cara al duelo del domingo a las 19 frente a Racing de Córdoba y una de las incógnitas pasa por el arco. La lesión de Matías Budiño, quien arrastra un golpe en la zona renal, abre la puerta para que Tomás Paredes vuelva a tener protagonismo en el equipo.

La decisión final se terminará de definir entre los entrenamientos de jueves y viernes, pero el juvenil aparece como la principal alternativa para ocupar el puesto en caso de que el titular no llegue en condiciones.

Un cierre de 2025 que lo puso en escena en Colón

Paredes tuvo sus primeras apariciones en la recta final de la caótica temporada anterior. Su debut en la Primera Nacional se dio en la fecha 24, el 20 de julio, en la derrota 2-0 ante Gimnasia de Mendoza en el Brigadier López. Aquella presencia no fue casual: Tomás Giménez no pudo atajar por una cláusula contractual, lo que obligó a buscar otra opción.

Tomás Paredes Federico Lértora Prensa Colón

Luego volvió a ser titular en la caída 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, el 27 de septiembre, y cerró su participación el 5 de octubre con una nota positiva: victoria 1-0 frente a Defensores Unidos, partido en el que logró mantener el arco en cero, el único de sus tres presentaciones.

En total, en la Primera Nacional 2025 disputó tres encuentros (270 minutos), recibió tres goles y registró una valla invicta.

Presente entre Primera y Reserva de Tomás Paredes

En este 2026, Paredes todavía no sumó minutos en la Primera Nacional, pero sí tuvo rodaje en la Reserva, donde continúa su proceso de crecimiento. Allí acumula partidos en la Copa Proyección, sumando experiencia y ritmo competitivo.

Además, en el arranque del año logró relegar a Tomás Giménez en la consideración como arquero suplente, una señal de confianza por parte del cuerpo técnico en su evolución.

Expectativa y posible chance

Con pocos partidos en el lomo pero con rodaje reciente en inferiores, Paredes espera su oportunidad. La posible baja de Budiño lo pone nuevamente en el radar en un momento donde Colón necesita respuestas inmediatas.

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De confirmarse su presencia, no solo será una nueva chance personal, sino también un desafío importante en un equipo que pelea arriba y donde cada punto tiene peso específico.