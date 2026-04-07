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Paso a paso: Colón protagoniza un comienzo lógico y acorde a las expectativas

Lo de Colón en las primeras siete fechas es un arranque acorde a lo previsto. No es para festejar, ni para preocuparse, ya que el camino es largo

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 11:49hs
Colón viene protagonizando un comienzo lógico de torneo.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón viene protagonizando un comienzo lógico de torneo.

Los números de Colón en las primeras siete fechas son aceptables, pero tampoco es para tirar manteca al techo. De hecho, si se lo compara con los dos años anteriores, la cosecha de puntos es igual a la del 2025 y peor que la del 2024.

Colón y un arranque dentro de lo previsto

Y es que hasta el momento, el Sabalero suma 14 puntos, los mismos que consiguió en los primeros siete encuentros del 2025, en tanto que en el 2024, había alcanzado las 15 unidades.

Por lo cual, hasta el momento, el arranque es lógico teniendo en cuenta el plantel con el que cuenta. Sucede que la vara estaba tan baja, que ahora cualquier resultado positivo se destaca por demás, cuando debería ser moneda corriente.

Así las cosas, se sobreactúan ciertos festejos, que en otros momentos no hubiesen sucedido. Ganarle de local a Acassuso es una obligación y no un mérito.

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El equipo mejoró en los últimos dos compromisos y ante San Miguel jugó su mejor partido, con goleada incluida. Y eso es un buen síntoma de cara a lo que viene.

Claramente Colón tiene el plantel más importante de la Primera Nacional por nombres y presupuesto. En consecuencia, no puede primar el conformismo y hay que exigir más, por lo mencionado anteriormente.

El único objetivo que tiene por delante Colón es el ascenso y para eso debe quedar 1º en la Zona A. Si bien es cierto que también está la chance de clasificar entre los ocho mejores, a esta altura, esa opción no parece conformar a nadie.

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A la hora de hacer un análisis respecto al rendimiento del equipo, indudablemente que hay más cuestiones positivas que negativas. Y los resultados así lo indican.

No obstante, el equipo debe mostrar más desde el juego y no ser tan oscilante respecto al nivel de un partido al otro. Esa búsqueda del equilibrio será fundamental para pensar en un futuro exitoso.

En estas primeras siete fechas, Colón cumplió con su objetivo, que es pelear arriba. Se ubica 2º por detrás de Deportivo Morón, pero ahora es tiempo de consolidar el progreso de las últimas fechas y dar un golpe arriba de la mesa.

Colón fechas Torneo
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