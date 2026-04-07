El único interrogante que se presenta en Colón es la situación de Matías Budiño

Con 10 futbolistas confirmados, el DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la evolución del arquero Matías Budiño, si no llega atajará Tomás Paredes

Matías Budiño es la única duda que presenta Colón de cara al partido con Racing de Córdoba.

Colón redondeó ante San Miguel su mejor partido en el torneo. El equipo ganó, gustó y goleó, por lo cual, era un hecho que Ezequiel Medrán repetiría la formación para recibir a Racing de Córdoba.

Sin embargo, persiste un interrogante que recién será develado con el correr de los días. Y tiene que ver con la situación del arquero Matías Budiño.

En el final del encuentro frente a San Miguel, Budiño recibió un golpe con el codo en la zona de los riñones, que le provocó dolor y una importante hematoma.

Eso originó que el futbolista sea internado el sábado por la noche y el domingo en horas del mediodía recibió el alta. Por ese motivo, los médicos le dieron 72 horas de reposo total.

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Y es por eso que este miércoles se le volverán a realizar estudios para determinar la evolución y allí comenzar a definir si podrá estar presente ante Racing de Córdoba. Aunque la recomendación médica sería que no juegue.

Debido a esta situación, Tomás Paredes no viajó a Córdoba para formar parte del equipo de Reserva que jugará este martes frente a Belgrano.

Si Budiño no llega, será Tomás Paredes el arquero titular para el partido del domingo y en este caso el suplente sería Tomás Giménez.