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El único interrogante que se presenta en Colón es la situación de Matías Budiño

Con 10 futbolistas confirmados, el DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la evolución del arquero Matías Budiño, si no llega atajará Tomás Paredes

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 09:11hs
Matías Budiño es la única duda que presenta Colón de cara al partido con Racing de Córdoba.

Matías Budiño es la única duda que presenta Colón de cara al partido con Racing de Córdoba.

Colón redondeó ante San Miguel su mejor partido en el torneo. El equipo ganó, gustó y goleó, por lo cual, era un hecho que Ezequiel Medrán repetiría la formación para recibir a Racing de Córdoba.

Budiño en duda para el partido ante Racing de Córdoba

Sin embargo, persiste un interrogante que recién será develado con el correr de los días. Y tiene que ver con la situación del arquero Matías Budiño.

En el final del encuentro frente a San Miguel, Budiño recibió un golpe con el codo en la zona de los riñones, que le provocó dolor y una importante hematoma.

Eso originó que el futbolista sea internado el sábado por la noche y el domingo en horas del mediodía recibió el alta. Por ese motivo, los médicos le dieron 72 horas de reposo total.

LEER MÁS: Por primera vez desde que es DT de Colón, Medrán ganó dos partidos al hilo

Y es por eso que este miércoles se le volverán a realizar estudios para determinar la evolución y allí comenzar a definir si podrá estar presente ante Racing de Córdoba. Aunque la recomendación médica sería que no juegue.

Debido a esta situación, Tomás Paredes no viajó a Córdoba para formar parte del equipo de Reserva que jugará este martes frente a Belgrano.

Si Budiño no llega, será Tomás Paredes el arquero titular para el partido del domingo y en este caso el suplente sería Tomás Giménez.

Colón Matías Budiño Racing de Córdoba
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