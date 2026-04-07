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Unión, entre urgencias económicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

En medio de un contexto financiero delicado, Unión deberá definir el futuro de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, cuyos vínculos vencen el 30 de junio.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 15:52hs
Unión, entre urgencias económicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

Prensa Unión

En Unión, la atención no solo pasa por lo futbolístico. El club atraviesa una profunda crisis económica que impacta de lleno en la planificación y en el día a día. Con cuentas embargadas por el conflicto con Sergio Levinton por el pase de Ignacio Malcorra, deudas que comienzan a ser exigibles y obligaciones pendientes con el plantel y el cuerpo técnico, el panorama es delicado.

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A esto se le suman ingresos que no llegan en tiempo y forma: Racing aún no abonó lo correspondiente por las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa, mientras que Talleres pagó menos de lo esperado por Joaquín Mosqueira. Todo configura un contexto donde cada decisión económica y deportiva cobra un valor determinante.

Dos contratos en la cuenta regresiva en Unión

En este marco, hay dos situaciones puntuales que Unión deberá resolver en el corto plazo: los contratos de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino vencen el próximo 30 de junio.

Ninguno de los dos futbolistas es titular habitual, pero ambos aparecen como alternativas dentro del plantel y tendrán en estas semanas una oportunidad clave para definir su continuidad.

Unión festejo Nicolás Palavecino

El caso de Álvarez toma relevancia inmediata, ya que el uruguayo tiene grandes chances de ser titular este sábado desde las 17 ante Estudiantes en La Plata, debido a la suspensión de Lautaro Vargas. Será una vidriera importante para mostrar su potencial en un momento donde su futuro está abierto.

Por su parte, Palavecino viene de dejar una buena imagen en su ingreso frente a Deportivo Riestra, luego de haber estado relegado durante varios encuentros. Su rendimiento reciente podría jugar a favor en la consideración del cuerpo técnico, más allá que sabe que debe cambiar rotundamente su versión futbolística en la parte final de este campeonato.

Un mercado que será determinante para Unión

Más allá de estas situaciones puntuales, en Unión saben que el próximo mercado de pases será clave. La necesidad de generar ingresos obliga a pensar en una o dos ventas importantes.

Belgrano Unión Emiliano Álvarez

En ese sentido, el nombre que encabeza las expectativas es el de Mateo Del Blanco, quien podría dejar cerca de 2,5 millones de dólares a través de su cláusula de salida. También están en el radar posibles transferencias de Maizon Rodríguez —por quien ya hubo ofertas rechazadas—, Lautaro Vargas e incluso Rafael Profini.

Rendimiento y contexto, las claves

Con este escenario, la continuidad de Álvarez y Palavecino no dependerá únicamente de lo que puedan mostrar en cancha, sino también de la realidad económica del club.

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En un Unión obligado a ajustar, cada contrato será evaluado al detalle. Y en ese análisis, los próximos partidos serán determinantes para dos jugadores que se juegan mucho más que minutos: se juegan su futuro en el club.

Unión Nicolás Palavecino Álvarez
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