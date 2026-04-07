Medrán torció el rumbo en Colón: de las dudas a un presente en alza

Ezequiel Medrán logró su primera racha de dos triunfos consecutivos en un mismo torneo y mejoró notablemente sus números como DT de Colón.

Ezequiel Medrán empieza a encontrar respuestas en Colón y los números comienzan a acompañar un proceso que tuvo momentos de incertidumbre. El técnico, que había cerrado el 2025 con apenas una victoria en siete partidos, hoy muestra un panorama muy distinto en el arranque del nuevo año.

En aquel tramo inicial, el Sabalero solo pudo imponerse una vez: fue en el último partido del año, con un ajustado 1-0 frente al ya descendido Defensores Unidos de Zárate, gracias al gol de Christian Bernardi. El balance se completó con dos empates y cuatro derrotas, números que encendían señales de alarma.

El punto de quiebre y la racha que se hizo esperar para Medrán en Colón

El inicio de 2026 trajo una mejora con el triunfo 2-1 ante Deportivo Madryn, lo que significó la segunda victoria consecutiva de Medrán, aunque en contextos distintos. Sin embargo, la deuda seguía siendo clara: no lograba enlazar triunfos dentro de una misma competencia.

Esa barrera finalmente se rompió en las últimas dos fechas. Colón se impuso 2-0 ante Patronato en Paraná y luego 3-0 frente a San Miguel en el Brigadier López, firmando así su primera racha positiva en un mismo torneo bajo la conducción del DT.

Números que reflejan la mejora de Medrán en Colón

En total, Medrán dirigió a Colón en 14 partidos, con un saldo de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas, alcanzando un 45,23% de efectividad. Además, logró revertir la diferencia de gol, que hoy es favorable: 12 tantos a favor y 11 en contra.

Ezequiel Medrán Ezequiel Medrán comenzó a enderezar sus números en Colón, que es líder de la Zona A de la Primera Nacional. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero el dato más significativo está en el corte reciente. En lo que va de 2026, el equipo disputó siete encuentros y ganó cuatro, empató dos y perdió solo uno, lo que marca una efectividad del 66,66%. Un salto claro respecto a lo que había sido el cierre del año anterior.

Del cuestionamiento al respaldo para Medrán

No hace mucho, el nombre de Medrán estaba en el centro de las críticas. La derrota 3-1 frente a San Telmo en la Isla Maciel había dejado al entrenador en una posición incómoda, con fuertes cuestionamientos sobre su continuidad.

Sin embargo, el fútbol suele ofrecer rápidas oportunidades de revancha. Y el DT las aprovechó: primero con un sólido triunfo ante Patronato —especialmente por lo hecho en el segundo tiempo— y luego con una actuación convincente frente a San Miguel, que cambió silbidos por aplausos.

Un examen que continúa

Más allá del presente favorable, Medrán sabe que el margen sigue siendo corto. En un club como Colón, la exigencia es permanente y cada partido representa una nueva prueba.

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Por ahora, los resultados le empiezan a dar la razón. El equipo muestra una identidad más clara, mejora en su rendimiento y encuentra regularidad. El desafío será sostener esta evolución para terminar de consolidar un ciclo que, hasta hace poco, estaba bajo la lupa.