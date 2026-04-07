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Golpe duro para Unión: Daniel Hure debe dejar el básquet por una afección cardíaca

Tras la caída ante Boca y en plena lucha por la permanencia, Unión recibió una dura noticia con la afección cardíaca de Daniel Hure, una de sus figuras.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 14:50hs
Golpe duro para Unión: Daniel Hure debe dejar el básquet por una afección cardíaca

Prensa Unión básquet

Unión atraviesa días difíciles en la Liga Nacional. A la dura derrota frente a Boca en La Bombonerita, en un tramo decisivo de la temporada donde pelea por sostener la categoría, se le sumó una noticia que sacude al plantel desde lo humano: Daniel Hure deberá abandonar la práctica activa del básquet por una afección cardíaca.

La institución lo comunicó de manera oficial a través de sus redes sociales, generando una inmediata repercusión en el mundo tatengue.

El comunicado oficial de Unión sobre la afección de Daniel Hure

“El Club Atlético Unión comunica que Daniel Hure luego de realizarse estudios médicos, deberá abandonar la actividad deportiva sin un tiempo estimado ya que padece una afección cardíaca.

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Te deseamos una pronta recuperación y te esperamos al regreso Dani!”

Una baja sensible en un momento clave

La salida de Hure representa un golpe importante para Unión. El interno venía siendo una de las piezas destacadas del equipo, aportando presencia en la pintura, experiencia y regularidad en un contexto exigente.

Su ausencia se da en un momento delicado, con el equipo jugándose la permanencia en la categoría y necesitando de todas sus variantes para afrontar la recta final del campeonato.

Hure disputó 32 partidos en la temporada, con promedios de 7.9 puntos y 2.8 rebotes en 20.8 minutos por juego. Su último partido fue ante Peñarol, mientras que ya no estuvo disponible en la derrota frente a Boca por 74-68.

El apoyo del mundo Unión

Más allá del impacto deportivo, la noticia puso en primer plano la salud del jugador. Compañeros, cuerpo técnico e hinchas comenzaron a manifestar su apoyo, entendiendo que lo prioritario es su recuperación.

En medio de la adversidad, Unión deberá reacomodarse en lo deportivo, pero también acompañar a uno de sus referentes en un momento personal complejo. La lucha por la permanencia continúa, aunque ahora con una preocupación que va mucho más allá del resultado. Este miércoles, desde las 21, visitará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Socio Fundadores.

Fuente: con información de Basquet Plus

Unión Daniel Hure Boca
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