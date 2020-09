Eduardo Domínguez ya tiene a sus dos primeros refuerzos para Colón, debido a que este jueves desembarcó Gonzalo Piovi en Santa Fe, el jugador que llegó procedente de Racing. El defensor se suma así al volante colombiano Yeiler Góez, quien había hecho lo propio en los primeros días de la semana.

"Gonzalo Piovi llegó a Santa Fe luego de haberse realizado el hisopado correspondiente, cuyo resultado fue negativo. El jugador se encuentra en el hotel a la espera de los estudios correspondientes para quedar a disposición del cuerpo técnico", fue la publicación de Colón en sus redes sociales.

Piovi habló con Radio Gol (FM 96.7), nuevo refuerzo de Colón, comenzó contando: "Todavía no firmé, pero se habló y está firmado que será hasta fin de diciembre del año que viene".

"La idea es que la familia venga, acompañe y esté presente, pero por la situación que se vive hoy en día se quedaron, pero cuando puedan vendrán para acompañarme y estar en el día a día conmigo", agregó Gonzalo Piovi, quien llegará para potenciar a la defensa de Colón.

En cuanto a lo que significa su llegada a Colón, Piovi afirmó: "Para mi carrera es un paso importante, estoy muy feliz y orgulloso que Colón me haya querido contratar, de estar acá. Estoy esperando con ansias este momento, con muchos objetivos por cumplir".

image.png Gonzalo Piovi llegó a Santa Fe y este viernes comenzará a trabajar en el predio de Colón.

También se le preguntó a Gonzalo Piovi por sus referentes como técnicos, y destacó: "Tuve varios técnicos, pero no me identifico con ninguno, sí le agradezco a todos, ya que saqué de todos cosas importantes. Sí me potenció el Gringo Heinze, a pesar que no jugué tanto. Su forma de entrenar era muy abundante, eso llevó a tener un plantel que estaba potenciado físicamente".

Cuando se le preguntó a Piovi por la referencia que tiene de Colón, afirmó: "Uno que es apasionado del fútbol sabe la trayectoria que tiene como institución y como club, es muy importante. Cuando el club se interesó en mí me puse muy contento, estoy muy agradecido a Colón y al cuerpo técnico, estoy muy ansioso por arrancar y demostrar".

Más adelante, al nuevo refuerzo de Colón se le preguntó por cómo fue el examen para determinar si tenía o no coronavirus, dijo: "Lo hice en un laboratorio en Capital Federal, Racing me mandó. Llegas al lugar, está todo preparado. Estaba solo, me hicieron los exámenes y me fui. No tardé mucho. No me resultó molesto, ya que no me hice el hisopado de nariz y boca, me hicieron uno que tenés que juntar saliva y meterla en un recipiente, en el momento sale si tenés o no COVID-19".

Por último, Gonzalo Piovi contó cómo comenzará su actividad como jugador de Colón y reveló: "Si bien venía entrenando y estoy bien físicamente mi idea es poder entrenar, para sacar las energías del viaje y todo el movimiento que tuve ayer".