El uno por uno de Colón en el empate frente a Acassuso

Colón jugó un partido discreto ante un rival muy limitado y apenas pudo rescatar un punto. Lo más destacado Leandro Garate por el gol

El uno por uno de Colón en el empate ante Acassuso.

Matías Budiño (4): Poco que hacer en el gol más allá de dar la sensación que se inclinó mucho al primer palo. En el segundo tiempo arriesgó con una pelota en la salida que se frenó por el agua y casi termina con el segundo de Acassuso.

Mauro Peinipil (4): Incidió poco en ataque, si bien empujó más en el primer tiempo que en el segundo, no tuvo claridad en los metros finales para meter centros precisos.

Pier Barrios (5): Empujó al equipo tratando de salir a cortar lejos. Ganó más de lo que perdió, pero aún así, no está en su mejor versión y es lógico ya que hacía un mes y medio que no jugaba.

Federico Rasmussen (5): En el segundo tiempo sostuvo al equipo que jugaba en campo rival y en esos pelotazos largos que tiraba Acassuso, el zaguero ganó más de lo que perdió.

Facundo Castet (3): Jugó 45' pero volvió a demostrar que atraviesa un muy mal presente. Responsable en el gol de Acassuso sin poder tapar el remate de Rey. No progresó en ataque y se complicó en defensa.

Federico Lértora (4): Le costó mucho hacer pie en el medio, el estado del campo de juego no lo favoreció y por eso perdió más de lo que ganó y terminó siendo reemplazado.

Matías Muñoz (5): Mejor que Lértora en relación a meter y correr. Hizo un gran desgaste en la zona media, más allá de faltarle un poco de claridad con la pelota en los pies.

Julián Marcioni (5): Algunas buenas apariciones por el sector derecho, pero también es cierto que fue un poco intermitente. Lo más positivo fue su participación en el gol con el remate que terminó desviando Garate.

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Ignacio Lago (5): Intentó, pero no pudo imponer su juego. En el arranque del partido casi marca un golazo, pero no definió bien, debe recuperar su mejor versión porque el equipo lo necesita.

Conrado ibarra (4): Poco para rescatar, apenas un cabezazo que se fue desviado y no mucho más. El campo de juego no lo favoreció ya que no pudo imponer su velocidad por el carril izquierdo.

Leandro Garate (6): Terminó marcando el gol del empate. Antes dispuso de dos chances claras de cabeza, en la primera tapó Monllor y en la segunda el cabezazo se fue desviado. Cumplió con lo suyo.

Leandro Allende (3): Jugó el segundo tiempo y mostró más errores que virtudes. Lo mejor un remate de media distancia que pasó cerca del caño izquierdo. Lo peor, la imprecisión con la pelota, los foules evitables y las desatenciones defensivas.

Darío Sarmiento (5): Participó en el gol de Colón bajando la pelota y tocando para Marcioni. Aún con intermitencias, es un jugador que siempre le da algo al equipo.

Agustín Toledo (5): Evitó lo que pudo ser el segundo gol de Acassuso cuando fue al piso y alcanzó a tocar la pelota antes que Hermoso pudiera definir.

Ignacio Antonio (4): Le costó meterse en el partido, impreciso con la pelota en los pies y sin incidir en la zona media, cuando Colón jugaba en campo rival.

Franco García (-): Pocos minutos en cancha, de todos modos le alcanzó para hacer expulsar a Serrano y para iniciar la jugada que terminó con el gol de Colón.