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Colón no tiene margen: visita a Acassuso con el banco de Medrán en la mira

El Sabalero visitará este sábado desde las 15 al conjunto de San Isidro por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Tras dos derrotas consecutivas, el ciclo de Ezequiel Medrán atraviesa su momento más delicado y una nueva caída podría marcar el final de su etapa.

1 de agosto 2026 · 09:30hs
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Colón no tiene margen: visita a Acassuso con el banco de Medrán en la mira

Después de una semana cargada de rumores y cuestionamientos, Colón afrontará este sábado un partido determinante para su presente. Desde las 15 visitará a Acassuso en el estadio Javier "Pipo" Marín, de La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Brian Ferreyra, en un duelo donde mucho más que tres puntos estará en juego.

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El conjunto rojinegro necesita reaccionar luego de las caídas frente al líder Ferro, en Caballito, y ante Chaco For Ever, en el Brigadier López, resultados que profundizaron el mal momento futbolístico y dejaron a Ezequiel Medrán en el centro de todas las críticas.

Un partido decisivo para el futuro del entrenador de Colón

La continuidad del entrenador pende de un hilo. En las últimas horas tomó fuerza la versión de que la dirigencia ya tendría decidido ponerle fin a su ciclo si el equipo no muestra una respuesta inmediata en esta presentación.

La falta de resultados y el escaso crecimiento futbolístico del equipo alimentaron el descontento, mientras que puertas adentro ya comenzaron a mencionarse posibles reemplazantes. Los nombres de Leandro Gracián e Iván Delfino aparecen entre las principales alternativas para asumir el cargo en caso de producirse un cambio de conducción.

Con ese panorama, Medrán buscará sostenerse con una victoria que le permita recuperar algo de crédito y mantener con vida su proyecto.

Cinco cambios para intentar cambiar la historia en Colón

Consciente de la necesidad de obtener un resultado positivo, el entrenador meterá mano en la formación.

La defensa tendrá dos modificaciones. Pier Barrios, recuperado de una lesión muscular, volverá a la titularidad en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo, mientras que Facundo Castet ocupará el lateral izquierdo pese al regreso de Leandro Allende, quien cumplió la fecha de suspensión. En ese sector, el que ni siquiera integró la delegación fue Gabriel Risso Patrón.

En el mediocampo, Matías Muñoz reemplazaría a Darío Sarmiento, buscando mayor dinámica y equilibrio. En ofensiva también habrá variantes importantes. Ignacio Lago volverá al equipo por Franco García, mientras que Leandro Gárate será el centrodelantero en reemplazo de Alan Bonansea, con la misión de cortar la sequía ofensiva del equipo.

La idea del cuerpo técnico es presentar un Colón con mayor agresividad, consciente de que una nueva frustración podría tener consecuencias inmediatas.

Acassuso también llega con urgencias

Del otro lado estará un rival que tampoco atraviesa un buen presente. Acassuso pelea por evitar el descenso y acumula cinco partidos sin victorias. Su último triunfo fue el 6 de junio, cuando derrotó 2-1 a Central Norte como local.

En la fecha pasada igualó 0-0 frente a San Miguel como visitante y el entrenador Tobías Kohan también se encuentra bajo presión por la campaña del equipo.

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Para recibir a Colón, el DT introduciría dos modificaciones: Alex Ruiz ingresaría por Lucas Pioli, mientras que Joaquín Postigo reemplazaría a Valentín Serrano.

Con ambos entrenadores caminando por la cornisa y dos equipos necesitados de una reacción, el duelo en La Quema promete ser una verdadera final anticipada.

Probables formaciones de Acassuso y Colón

Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Bruno Dordoni, Alex Ruíz; Jonathan Raccio, Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Agustín Hermoso; Ramiro Reynoso y Tomás Rodríguez. DT: Tobías Kohan.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Leandro Garate e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Javier ‘Pipo’ Marín (La Quema).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Hora de inicio: 15.

Televisa: LPF Play.

Colón Acassuso Medrán
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