Colón sumó un empate que sirve poco, por el rival y el rendimiento que evidenció

Colón apenas logró un empate ante Acassuso que es uno de los peores equipos de la Zona A. Leandro Garate a los 39' del segundo tiempo marcó para el Sabalero

Colón terminó rescatando un empate que poco le sirve, aún cuando logró descontarle un punto a Ferro . Y es que el Sabalero dejó pasar la chance de ganar ante un rival limitadísimo como Acassuso que por momentos lo complicó.

Lo que habla a las claras del presente que atraviesa el Sabalero, que jugando ante los peores equipos de la competición, en seis días apenas pudo sumar un punto sobre seis en disputa.

Colón arrancó con el pie izquierdo

El partido arrancó de la peor manera para Colón y es que a los 3' Acassuso lo sorprendió y se puso en ventaja a través de Lucas Rey para decretar el 1-0 parcial.

La acción la inició Agustín Hermoso quien encaró por el centro del campo y metió un pase en cortada, para que Rey ingresando por derecha definiera desde el piso con un remate cruzado sin que Facundo Castet pudiera taparlo.

"Lucas Rey"



Por el gol del jugador de Acassuso ante Colon. pic.twitter.com/OZKKVUeMXM — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 1, 2026

Pero antes del gol del Acassuso, el Sabalero tuvo una chance muy clara, en una gran maniobra individual de Ignacio Lago, pero que terminó fallando en la definición con un remate desviado.

Y luego fue generando otras opciones muy claras. Una de ellas fue a los 7', cuando Ignacio Lago remató dentro del área luego de un centro de Julián Marcioni y terminó tapando el arquero Mariano Monllor.

Mientras que a los 14' Lago desde la izquierda metió un centro dentro del área chica y Leandro Garate cabeceó en soledad pero Monllor se arrojó hacia un costado para mandar la pelota al tiro de esquina.

Era todo de Colón, que fallaba en la definición, pero jugaba en campo del equipo local. A los 15', Matías Muñoz metió un centro desde la derecha y Conrado Ibarra logró cabecear cerca del caño derecho.

El pésimo estado del campo de juego conspiraba en el desarrollo del juego, más allá de que Colón intentaba jugar por abajo y Acassuso apostaba por los pelotazos.

La pelota era del Sabalero que buscaba progresar en ataque, a veces lo hacía con criterio y en otras ocasiones con más ganas que claridad. De todos modos, a esa altura era inmerecido que estuviese perdiendo el partido.

Cuando se jugaban 32' Acassuso salió de contra y estuvo cerca de anotar el segundo cuando Agustín Hermoso ingresando por derecha remató y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

Los minutos posteriores fueron de mucha lucha, con la pelota más por arriba que por abajo y ese contexto, Acassuso se sentía más cómodo.

Y en el final de la primera etapa, Acassuso estuvo cerca de anotar el segundo, cuando Agustín Hermoso metió un centro que recorrió el área y Lucas Rey debajo del arco no pudo conectar el balón.

Más allá de estas últimas acciones, Colón se fue a los vestuarios perdiendo sin merecerlo, dado que dispuso de chances concretas pero falló en la definición.

Reaccionó en el segundo tiempo y llegó al empate

Para el inicio del segundo tiempo, Ezequiel Medrán movió el banco, haciendo ingresar a Leandro Allende y Darío Sarmiento para las salidas de Facundo Castet y Conrado Ibarra.

Con estas dos variantes, el DT modificó el sector izquierdo buscando mayor movilidad por esa zona. Y es que el gol de Acassuso y las mejores chances del equipo local llegaron por ese carril.

En esos primeros minutos del segundo tiempo, Colón tenía la pelota y empujaba contra su arco al elenco local, que solo se dedicaba a defender.

Y a los 6' Colón estuvo muy cerca del empate, cuando Leandro Garate le bajó el balón a Federico Lértora y el remate del volante fue tapado por Kevin Dubini.

Y en la acción siguiente, el tiro de esquina desde la derecha encontró a Lértora que cabeceó al centro del área y Matías Muñoz de cabeza mandó el balón por encima del travesaño.

El partido se jugaba en el campo de Acassuso y al Sabalero solo le faltaba el gol. En todo lo demás, era muy superior al conjunto local, anticipando en todos los sectores de la cancha.

Cuando se jugaban 15' Colón atacó por izquierda con un centro a la carrera de Leandro Allende que terminó cabeceando Mauro Peinipil, pero la pelota fue a las manos de Monllor.

Mientras que a los 16' Medrán decidió cambiar a los dos volantes centrales, saliendo Matías Muñoz y Federico Lértora para los ingresos de Agustín Toledo e Ignacio Antonio.

A los 20' Acassuso desperdició una chance muy clara, pero Hermoso de frente al arco no alcanzó a rematar ya que Agustín Toledo fue al piso y alcanzó a tocar la pelota que se fue hacia un costado.

Y en la contra, a los 21' Marcioni metió un muy buen centro desde la derecha y Garate en el primer palo alcanzó a cabecear pero la pelota se fue al lado del caño izquierdo.

A los 28' Medrán decidió arriesgar con el ingreso de Franco García en lugar de Mauro Peinipil y de esta manera, el equipo quedó con tres defensores.

Cuando se disputaban 35' Colón generó una chance para llegar al empate, cuando Leandro Allende remató desde afuera del área y la pelota pasó al lado del caño derecho.

Pero tendría revancha a los 39' cuando Franco García metió un centro la bajó Darío Sarmiento y tocó para Marcioni, quien pateó y en el camino Leandro Garate alcanzó a tocar de espaldas y decretar el 1-1.

"Leandro Garate"



Por el gol del jugador de Colón que decretó el empate ante Acassuso. pic.twitter.com/ZIOMtu47qR — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 1, 2026

Colón se lo llevaba por delante y mucho más cuando a los 41' Valentín Serrano derribó a Franco García y el árbitro Brian Ferreyra le mostró la segunda amarilla y la consecuente tarjeta roja.

En esos minutos finales Colón fue a buscar el triunfo, pero careció de efectividad y terminó cosechando un empate que le sirve de muy poco, teniendo en cuenta el rival que enfrentó.

Síntesis

Acassuso: 1-Mariano Monllor; 4-Román Etcheverri, 2-Santiago Bellatti, 6-Lucas Pioli, 3-Bruno Dordoni; 7-Ramiro Reynoso, 5-Kevin Dubini, 10-Agustín Hermoso; 8-Lucas Rey, 9-Tomas Rodríguez, 11-Valentín Serrano. DT: Tobías Kohan.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 5-Federico Lértora, 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 10-Ignacio Lago, 8-Conrado Ibarra; 9-Leandro Garate. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 3' Lucas Rey (A), ST 39' Leandro Garate (C).

Cambios: ST 0' Leandro Allende x Castet (C), Darío Sarmiento x Ibarra (C), 16' Ignacio Antonio x Lértora (C), Agustín Toledo x Muñoz (C), 23' Natan Acosta x Hermoso (A), Lázaro Romero x Rey (A), Joaquín Postigo x Dubini (A), 28' Franco García x Peinipil (C), 33' Juan Cruz Ponce de León x Etcheverri (A), Joel Ghiardello x Rodríguez (A).

Expulsados: ST 41' Valentín Serrano (A).

Amonestados: Rodríguez, Dubini, Serrano, Hermoso (A), Allende y Marcioni (C).

Árbitro: Brian Ferreyra

Estadio: La Quema.