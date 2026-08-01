Después de una semana cargada de rumores y cuestionamientos, Colón ya afronta un partido determinante para su presente. El Sabalero visita a Acassuso, con quien pierde 1-0, en el estadio Javier "Pipo" Marín, de La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Brian Ferreyra, en un duelo donde mucho más que tres puntos estará en juego. Lucas Rey (PT 2') anotó para el local.
El minuto a minuto de Colón ante Acassuso por la Primera Nacional
Colón ya pierde ante Acassuso por 1-0 en el estadio La Quema, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. Lucas Rey (PT 2') abrió la cuenta.
Por Ovación
1 de agosto 2026 · 15:05hs
Formaciones de Acassuso y Colón
Acassuso: 1-Mariano Monllor; 4-Román Etcheverri, 2-Santiago Bellatti, 6-Lucas Pioli y 3-Bruno Dordoni; 8-Lucas Rey, 5-Kevin Dubini, 10-Agustín Hermoso y 11-Valentín Serrano; 7-Ramiro Reynoso y 9-Tomás Rodríguez. DT: Tobías Kohan.
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora y 8-Conrado Ibarra; 10-Ignacio Lago y 9-Leandro Garate. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Javier ‘Pipo’ Marín (La Quema).
Árbitro: Brian Ferreyra.