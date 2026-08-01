El minuto a minuto de Colón ante Acassuso por la Primera Nacional

Colón ya pierde ante Acassuso por 1-0 en el estadio La Quema, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. Lucas Rey (PT 2') abrió la cuenta.

Después de una semana cargada de rumores y cuestionamientos, Colón ya afronta un partido determinante para su presente. El Sabalero visita a Acassuso, con quien pierde 1-0, en el estadio Javier "Pipo" Marín, de La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Brian Ferreyra, en un duelo donde mucho más que tres puntos estará en juego. Lucas Rey (PT 2') anotó para el local.