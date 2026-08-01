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El minuto a minuto de Colón ante Acassuso por la Primera Nacional

Colón ya pierde ante Acassuso por 1-0 en el estadio La Quema, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. Lucas Rey (PT 2') abrió la cuenta.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 15:05hs
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El minuto a minuto de Colón ante Acassuso por la Primera Nacional

Prensa Acassuso
El minuto a minuto de Colón ante Acassuso por la Primera Nacional

Prensa Acassuso

Después de una semana cargada de rumores y cuestionamientos, Colón ya afronta un partido determinante para su presente. El Sabalero visita a Acassuso, con quien pierde 1-0, en el estadio Javier "Pipo" Marín, de La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Brian Ferreyra, en un duelo donde mucho más que tres puntos estará en juego. Lucas Rey (PT 2') anotó para el local.

Arrancó el partido entre Colón y Acassuso en La Quema

Colón ya busca salir del pozo futbolístico donde está metido, ante Acassuso, a quien visita en La Quema, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional, donde llega de dos derrotas al hilo y se encuentra a ocho puntos del líder Ferro.

PT 2' Gol de Acassuso, que le gana a Colón 1-0

Acassuso golpeó en la primera que tuvo a favor, con un tanto de Lucas Rey, y le gana a Colón por 1-0. El Sabalero tuvo dos chances claras, una antes con Lago, y otra vez con el ex-Talleres tras el tanto de la Quema.

PT 30' Colón acumula méritos y merece el empate ante Acassuso

Colón reaccionó, tuvo dos chances con Nacho Lago, otra con Leandro Garate, pero el arquero Mariano Monllor se convierte en figura. El Sabalero pierde ante Acassuso por 1-0.

Final del primer tiempo en La Quema

Colón está perdiendo ante Acassuso por 1-0, con un tanto de Lucas Rey, a los 2', en el estadio La Quema.

Arrancó el complemento en La Quema

Colón está perdiendo frente a Acassuso por 1-0, con un tanto de Lucas Rey. El Sabalero va por el empate, en un partido clave para la continuidad de Ezequiel Medrán como DT.

Formaciones de Acassuso y Colón

Acassuso: 1-Mariano Monllor; 4-Román Etcheverri, 2-Santiago Bellatti, 6-Lucas Pioli y 3-Bruno Dordoni; 8-Lucas Rey, 5-Kevin Dubini, 10-Agustín Hermoso y 11-Valentín Serrano; 7-Ramiro Reynoso y 9-Tomás Rodríguez. DT: Tobías Kohan.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora y 8-Conrado Ibarra; 10-Ignacio Lago y 9-Leandro Garate. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Javier ‘Pipo’ Marín (La Quema).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Colón Acassuso Primera Nacional
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