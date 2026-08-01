Colón y un historial absolutamente favorable enfrentando a Acassuso

Colón y Acassuso jugarán este sábado desde las 15 y el Sabalero buscará prolongar la racha positiva ante el Quemero

Colón jugará este sábado un partido clave en el marco de la 23° fecha de la Primera Nacional, cuando desde las 15 visite a Acassuso con el arbitraje de Brian Ferreyra.

El historial entre ambos equipos muestra una clara ventaja para el Rojinegro, dado que se enfrentaron en seis ocasiones, con cuatro victorias de Colón y dos empates.

El último antecedente se dio el 14 de marzo de este año, cuando en el Brigadier López, el Sabalero se impuso por 1-0 con un gol convertido por Ignacio Lago.

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La única vez que Acassuso festejó ante Colón fue el 28 de mayo de 2015, cuando por Copa Argentina empataron 0-0, pero en la definición desde los 12 pasos, el Quemero se impuso por 5-4.

Mientras que el otro antecedente en Copa Argentina fue el 24 de abril de 2019, en la goleada de Colón por 3-0 con goles de Wilson Morelo, Luis Miguel Rodríguez y Fernando Zuqui.