Colón jugará este sábado un partido clave en el marco de la 23° fecha de la Primera Nacional, cuando desde las 15 visite a Acassuso con el arbitraje de Brian Ferreyra.
Colón y un historial absolutamente favorable enfrentando a Acassuso
Colón y Acassuso jugarán este sábado desde las 15 y el Sabalero buscará prolongar la racha positiva ante el Quemero
Por Ovación
El historial entre Colón y Acassuso
El historial entre ambos equipos muestra una clara ventaja para el Rojinegro, dado que se enfrentaron en seis ocasiones, con cuatro victorias de Colón y dos empates.
El último antecedente se dio el 14 de marzo de este año, cuando en el Brigadier López, el Sabalero se impuso por 1-0 con un gol convertido por Ignacio Lago.
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La única vez que Acassuso festejó ante Colón fue el 28 de mayo de 2015, cuando por Copa Argentina empataron 0-0, pero en la definición desde los 12 pasos, el Quemero se impuso por 5-4.
Mientras que el otro antecedente en Copa Argentina fue el 24 de abril de 2019, en la goleada de Colón por 3-0 con goles de Wilson Morelo, Luis Miguel Rodríguez y Fernando Zuqui.