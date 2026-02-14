Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

Colón edificó un triunfo 2-1 más ajustado de lo que se vio en el campo de juego ante Deportivo Madryn, en su debut en la Primera Nacional. Rendimientos parejos

14 de febrero 2026 · 22:49hs
Este sábado, el Brigadier López fue escenario del debut triunfal de Colón en la Primera Nacional 2-1 ante Deportivo Madryn. Una actuación sólida que no condice con el resultado final, ya que las diferencias fueron muy marcadas. Rendimientos parejos para empezar a mostrar una identidad.

• LEER MÁS: Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): tuvo poca actividad, por lo que es complejo puntuarlo. En el descuento de Deportivo Madryn no tuvo mucho que ver.

Mauro Peinipil (6): sólido en la marca y un puñal permanente por la banda derecha en el ataque. Cumplió con creces.

Pier Barrios (5): venía haciendo un partido correcto, pero luego de ser amonestado mostró algunas dudas. Sobre todo en el final. Igual se nota que tiene pasta de líder.

Federico Rassmusen (6): impasable por arriba y abajo. Tiene buen primer pase y se entiende bárbaro con Barrios.

Facundo Castet (5): fue de mayor a menor. Mejor en el primer tiempo que en el segundo, pasando al ataque con criterio. Le costó en el final cuando Madryn apretó.

Julián Marcioni (7): picante por la derecha. Más allá del gol, fue de lo más destacado, porque además tiene safricio para desdoblarse.

image
Marcioni, de lo mejor en Col&oacute;n.

Marcioni, de lo mejor en Colón.

Ignacio Antonio (6): un despliegue notable. Es el volante interno que más se suelta y llega al área. Terminó cansado.

Matías Muñoz (6): un relojito en el medio, marcando y siendo salida. Tiene la misión de marcar y hacer los relevos.

Ignacio Lago (6): el desequilibrio de siempre para ser un problema para los rivales. Fue clave en el primer gol de Alan Bonansea.

Alan Bonansea (6): un golazo al ángulo para abrir el marcador de Colón en el amanecer del primer tiempo. Una lesión lo dejó fuera en el segundo tiempo. Un típico 9 que va a todas.

• LEER MÁS: Toda la pasión de los hinchas de Colón para el inicio de la ilusión en la Primera Nacional

Lucas Cano (5): un delantero versátil que acompaña y se tira atrás. Igual, fue intermitente y al sentir una molestia pidió el cambio en el complemento.

Facundo Castro (5): se paró como punta de lanza y no le quedó ninguna. De igual modo, presionó e incomodó.

Matías Godoy (6): movedizo ingreso para cambiar el estilo de ataque de Colón. Puede ser una carta importante.

Federico Lértora: (6): gran apareción saliendo del medio para ir al ataque. Se lo nota impecable en lo físico, por lo que es una opción de jerarquía.

Emanuel Beltrán (-): entró para acomodar el equipo en el final cuando Deportivo Madryn se acordó de atacar.

Colón Deportivo Madryn Primera Nacional
