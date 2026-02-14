El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

Colón edificó un triunfo 2-1 más ajustado de lo que se vio en el campo de juego ante Deportivo Madryn, en su debut en la Primera Nacional. Rendimientos parejos

Este sábado, el Brigadier López fue escenario del debut triunfal de Colón en la Primera Nacional 2-1 ante Deportivo Madryn . Una actuación sólida que no condice con el resultado final, ya que las diferencias fueron muy marcadas. Rendimientos parejos para empezar a mostrar una identidad.

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): tuvo poca actividad, por lo que es complejo puntuarlo. En el descuento de Deportivo Madryn no tuvo mucho que ver.

Mauro Peinipil (6): sólido en la marca y un puñal permanente por la banda derecha en el ataque. Cumplió con creces.

Pier Barrios (5): venía haciendo un partido correcto, pero luego de ser amonestado mostró algunas dudas. Sobre todo en el final. Igual se nota que tiene pasta de líder.

Federico Rassmusen (6): impasable por arriba y abajo. Tiene buen primer pase y se entiende bárbaro con Barrios.

Facundo Castet (5): fue de mayor a menor. Mejor en el primer tiempo que en el segundo, pasando al ataque con criterio. Le costó en el final cuando Madryn apretó.

Julián Marcioni (7): picante por la derecha. Más allá del gol, fue de lo más destacado, porque además tiene safricio para desdoblarse.

image Marcioni, de lo mejor en Colón.

Ignacio Antonio (6): un despliegue notable. Es el volante interno que más se suelta y llega al área. Terminó cansado.

Matías Muñoz (6): un relojito en el medio, marcando y siendo salida. Tiene la misión de marcar y hacer los relevos.

Ignacio Lago (6): el desequilibrio de siempre para ser un problema para los rivales. Fue clave en el primer gol de Alan Bonansea.

Alan Bonansea (6): un golazo al ángulo para abrir el marcador de Colón en el amanecer del primer tiempo. Una lesión lo dejó fuera en el segundo tiempo. Un típico 9 que va a todas.

Lucas Cano (5): un delantero versátil que acompaña y se tira atrás. Igual, fue intermitente y al sentir una molestia pidió el cambio en el complemento.

Facundo Castro (5): se paró como punta de lanza y no le quedó ninguna. De igual modo, presionó e incomodó.

Matías Godoy (6): movedizo ingreso para cambiar el estilo de ataque de Colón. Puede ser una carta importante.

Federico Lértora: (6): gran apareción saliendo del medio para ir al ataque. Se lo nota impecable en lo físico, por lo que es una opción de jerarquía.

Emanuel Beltrán (-): entró para acomodar el equipo en el final cuando Deportivo Madryn se acordó de atacar.