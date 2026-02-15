Uno Santa Fe | Colón | Colón

Marcioni, gol y figura en una presentación que ilusiona a Colón: "Es un debut soñado"

Autor del segundo gol, Julián Marcioni resaltó el apoyo de la gente, el buen funcionamiento y la identidad de un Colón que fue superior a Deportivo Madryn

15 de febrero 2026 · 00:11hs
El estreno de Colón en la Zona A del Apertura de la Primera Nacional dejó más certezas que dudas. La victoria 2-1 ante Deportivo Madryn en el Brigadier López, tuvo a Julián Marcioni como una de las piezas determinantes. El volante marcó el segundo gol en un partido que reflejó una supremacía a la que indicó el marcador final.

Tras el encuentro, Marcioni expresó su satisfacción, siempre poniendo el foco en lo colectivo. “Estamos muy contentos de convertir con este gran club, pero más que nada para ayudar al equipo a lo que fue la victoria”, remarcó en conferencia.

La emoción de Marcioni en Colón

El atacante también destacó el contexto especial del debut como local y el respaldo de la gente: “La verdad que fue un debut soñado en esta cancha con todo el público alentando. Como dije antes, bienvenido sea el gol que sirvió para el equipo y hay que seguir metiéndole, que este es el arranque”.

En cuanto al funcionamiento ofensivo, Marcioni valoró el trabajo previo y las sociedades que empiezan a consolidarse: “Con Mauro (Peinipil) venimos haciendo la pretemporada así y nos sentimos muy cómodos. Obvio que falta definir y ultimar más detalles, pero hicimos un gran partido y sirvió”.

Por último, el extremo se mostró optimista y dejó en claro cuál es la identidad que buscan sostener: “Los goles vinieron. Ojalá que sigan viniendo para el bien de Colón y del equipo. Lo que pide el cuerpo técnico creo que lo reflejamos dentro de la cancha: un equipo compacto, aguerrido, presionando y convirtiendo las que nos quedan”.

