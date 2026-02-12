Uno Santa Fe | Policiales | accidente

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

El siniestro vial ocurrió de madrugada a la altura del Relleno Sanitario. La víctima fatal conducía el auto; hay dos heridos y reducción de calzada por maíz derramado

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de febrero 2026 · 07:37hs
Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este jueves dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos en la avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, a la altura del Relleno Sanitario.

El accidente sucedió a la madrugada y dejó como saldo una personas fallecida

Este jueves, minutos después de la 1.30 y por causas que son materia de investigación, chocaron un camión y un automóvil Chevrolet en la avenida de Circunvalación Oeste, a la altura de la Casa Bomba N° 5.

Como consecuencia del violento impacto, murió el conductor del automóvil, mientras que la mujer que lo acompañaba y el camionero fueron trasladados en ambulancias del SIES 107 hacia el hospital Cullen.

En el lugar trabajaron efectivos de Orden Público y Cuerpos, junto con agentes de la Guardia Provincial (ex Policía de Seguridad Vial), quienes balizaron la zona con conos y montaron un operativo preventivo para evitar nuevos choques, ya que la carga de maíz del camión quedó esparcida sobre la calzada y la banquina.

El automovilista fallecido no pudo ser identificado en el lugar. La mujer herida es J. T., de 38 años, y el camionero E. J. C., de 36.

Denuncia y despliegue policial

Fueron automovilistas y transportistas que circulaban por la zona durante la madrugada quienes advirtieron el siniestro y dieron aviso a la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron oficiales y suboficiales de la policía capitalina y de la Guardia Provincial, quienes iluminaron el sector y aseguraron el perímetro. Posteriormente llegaron las ambulancias del SIES 107. Con la colaboración policial, los equipos de emergencia removieron los hierros retorcidos y lograron rescatar con vida al conductor del camión y a la acompañante del automóvil.

El conductor del Chevrolet falleció a raíz de las graves lesiones sufridas por el impacto.

El operativo de seguridad se mantuvo durante toda la noche y hasta el amanecer, cuando una grúa retiró los vehículos siniestrados. Los dos heridos fueron asistidos por médicos de Emergentología en el hospital Cullen, donde recibieron curaciones y quedaron internados en observación.

Peritajes criminalísticos

La novedad del siniestro fatal —con un fallecido y dos heridos— fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Guardia Provincial. A su vez, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la mujer herida y del camionero.

Además, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar del hecho, tareas que fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

