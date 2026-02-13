Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Un vecino advirtió la maniobra y dio aviso al 911. La policía aprehendió a cuatro adolescentes en plena acción

Un rápido aviso de un vecino a la central de emergencias 911 permitió que efectivos del Comando Radioeléctrico frustraran, durante la madrugada de este viernes, un intento de robo en una vivienda ubicada en Javier de la Rosa al 1300, en el barrio Guadalupe Oeste. Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos cuatro adolescentes, dos de 16 años y dos de 15.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando varios vecinos escucharon ruidos metálicos y gritos en la cuadra. Uno de ellos, desde el balcón de su vivienda, advirtió que un grupo de personas intentaba forzar el portón de una casa y dio aviso inmediato al 911.

Tras recibir la denuncia, un móvil policial fue comisionado al lugar. Los efectivos arribaron en silencio y sorprendieron a los sospechosos en plena maniobra delictiva. Al dar la voz de alto, los jóvenes quedaron rodeados y sin posibilidad de escapar.

Traslado e identificación

A esa hora, varios vecinos salieron a la vereda alertados por la situación, mientras los policías reducían a los implicados y procedían a su identificación. Se constató que dos de ellos tenían 16 años, por lo que son punibles, y que los otros dos, de 15, no lo son según la legislación vigente.

Los cuatro fueron trasladados preventivamente a la Comisaría 8° de Guadalupe, donde quedaron bajo custodia.

Situación procesal

La novedad fue informada a la jefatura policial y al fiscal de la Minoridad del Ministerio Público de la Acusación. Desde allí se dispuso que los dos adolescentes de 16 años continúen privados de su libertad en un lugar adecuado, sean identificados formalmente y se les forme causa como presuntos autores del delito de tentativa de robo.

En tanto, los dos menores de 15 años fueron puestos a disposición de los funcionarios de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia, para el correspondiente abordaje institucional.