Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

El DT de Colón destacó la entrega, la presión alta y el carácter del equipo. Medrán también destacó la conexión con el hincha.

Tras la victoria 2-1 ante Deportivo Madryn, Ezequiel Medrán valoró no solo el resultado sino también las formas. El entrenador entendió que Colón fue ampliamente superior, resaltó la intensidad, el compromiso colectivo y la identidad mostrada en el debut, y pidió sostener la regularidad en un torneo largo y exigente.

El técnico comenzó destacando la importancia de arrancar ganando y “ganando bien”. Subrayó que el equipo supo gestionar las ansiedades del debut y competir en un contexto de alta expectativa. “Hoy no merecíamos empezar de otra manera. El equipo tuvo carácter para jugar, para luchar y para imponerse ante un gran rival”, sostuvo. Medrán remarcó que el grupo vibró en la misma sintonía, tanto con la pelota como sin ella, y celebró la identidad colectiva que se empieza a consolidar.

LEER MÁS: Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

Desde lo táctico, el entrenador resaltó la presión alta, los buenos recorridos y los ajustes defensivos. Señaló que en varios pasajes el equipo se sintió cómodo presionando arriba y, cuando el partido lo pidió, supo replegarse en zona media para cerrar espacios y salir rápido.

“Hubo un equipo compacto en todas las líneas, con buenas sociedades y capacidad para saltar líneas cuando el rival intentó presionar”, explicó. Sin embargo, dejó en claro que aún hay “un margen de mejora tremendo” y que la mejor versión aparecerá con el correr de la competencia.

Federico Lértora y el valor del liderazgo

Uno de los puntos destacados fue el regreso de Federico Lértora. Medrán lo definió como “un gran aporte desde todo punto de vista”, tanto en lo humano como en lo futbolístico. Valoró su profesionalismo, su predisposición y la influencia positiva sobre los más jóvenes. “No tengo dudas de que en lo deportivo y en lo humano nos va a aportar muchísimo”, afirmó.

LEER MÁS: Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

La ilusión del ascenso y el mensaje puertas adentro

Consultado por la expectativa del hincha y el objetivo del año, el DT fue claro: la ilusión es compartida, pero debe administrarse con equilibrio. “Tenemos que aprender a disfrutar el día a día. Es un torneo largo y cada fecha nos va a exigir al máximo”, expresó. Medrán insistió en que la clave será encontrar regularidad y llegar al tramo decisivo en plenitud. “Cada compromiso nos tiene que preparar para resolver mejor los momentos límite”, señaló.

En una noche donde Colón ganó y gustó, el entrenador dejó un mensaje firme: el proyecto recién comienza, pero el equipo mostró carácter, identidad y argumentos para ilusionarse con pelear el ascenso hasta el final.