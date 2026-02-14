Uno Santa Fe | Colón | Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

El DT de Colón destacó la entrega, la presión alta y el carácter del equipo. Medrán también destacó la conexión con el hincha.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 23:10hs
Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara

Tras la victoria 2-1 ante Deportivo Madryn, Ezequiel Medrán valoró no solo el resultado sino también las formas. El entrenador entendió que Colón fue ampliamente superior, resaltó la intensidad, el compromiso colectivo y la identidad mostrada en el debut, y pidió sostener la regularidad en un torneo largo y exigente.

Conferencia de Ezequiel Medrán: análisis del triunfo de Colón

El técnico comenzó destacando la importancia de arrancar ganando y “ganando bien”. Subrayó que el equipo supo gestionar las ansiedades del debut y competir en un contexto de alta expectativa. “Hoy no merecíamos empezar de otra manera. El equipo tuvo carácter para jugar, para luchar y para imponerse ante un gran rival”, sostuvo. Medrán remarcó que el grupo vibró en la misma sintonía, tanto con la pelota como sin ella, y celebró la identidad colectiva que se empieza a consolidar.

LEER MÁS: Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

Desde lo táctico, el entrenador resaltó la presión alta, los buenos recorridos y los ajustes defensivos. Señaló que en varios pasajes el equipo se sintió cómodo presionando arriba y, cuando el partido lo pidió, supo replegarse en zona media para cerrar espacios y salir rápido.

“Hubo un equipo compacto en todas las líneas, con buenas sociedades y capacidad para saltar líneas cuando el rival intentó presionar”, explicó. Sin embargo, dejó en claro que aún hay “un margen de mejora tremendo” y que la mejor versión aparecerá con el correr de la competencia.

Federico Lértora y el valor del liderazgo

Uno de los puntos destacados fue el regreso de Federico Lértora. Medrán lo definió como “un gran aporte desde todo punto de vista”, tanto en lo humano como en lo futbolístico. Valoró su profesionalismo, su predisposición y la influencia positiva sobre los más jóvenes. “No tengo dudas de que en lo deportivo y en lo humano nos va a aportar muchísimo”, afirmó.

LEER MÁS: Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

La ilusión del ascenso y el mensaje puertas adentro

Consultado por la expectativa del hincha y el objetivo del año, el DT fue claro: la ilusión es compartida, pero debe administrarse con equilibrio. “Tenemos que aprender a disfrutar el día a día. Es un torneo largo y cada fecha nos va a exigir al máximo”, expresó. Medrán insistió en que la clave será encontrar regularidad y llegar al tramo decisivo en plenitud. “Cada compromiso nos tiene que preparar para resolver mejor los momentos límite”, señaló.

En una noche donde Colón ganó y gustó, el entrenador dejó un mensaje firme: el proyecto recién comienza, pero el equipo mostró carácter, identidad y argumentos para ilusionarse con pelear el ascenso hasta el final.

Ezequiel Medrán Colón Deportivo Madryn Federico Lértora
Noticias relacionadas
ezequiel medran, el que mas condicionado arranca en el nuevo colon

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

el colon de ezequiel medran, con todo listo para recibir a deportivo madryn

El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

Ezequiel Medrán se mostró muy ilusionado de cara al debut de Colón.

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

el nuevo colon de medran: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

Lo último

Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Último Momento
Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: Tenemos que ir por el ascenso

Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

Ovación
Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Con un héroe inesperado, Talleres le ganó a Gimnasia de Mendoza

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus