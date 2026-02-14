Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

El Sabalero fue superior en juego y resultado y, pese al descuento final, Colón debutó con un triunfo que renueva la ilusión de volver a la Liga Profesional.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 22:30hs
Desde el inicio, Colón dominó el partido y plantó un bloque adelantado con Julián Marcioni, Ignacio Antonio y Matías Muñoz sosteniendo la intensidad en la mitad de la cancha, pero fueron los hombres de ataque quienes marcaron el pulso. La presión tras pérdida fue inmediata y eficaz, empujada también por la voracidad de Lucas Cano, Ignacio Lago y Alan Bonansea, que no dieron referencias y obligaron a Deportivo Madryn a jugar incómodo y forzado.

El equipo de Cristiam Díaz intentó salir desde el fondo con Yair Bonnin y sus centrales, pero la ocupación de espacios y el cierre de líneas de pase por parte de Colón redujeron las opciones. El conjunto visitante no logró rematar al arco de Matías Budiño. La superioridad no solo fue en el resultado parcial, sino también en el control territorial y en la agresividad ofensiva de un tridente que atacó los espacios con decisión.

La jugada del gol: lectura, pausa y contundencia

A los 13 minutos, una recuperación de Ignacio Lago activó la transición ofensiva. El volante levantó la cabeza y encontró a Lucas Cano, que temporizó con jerarquía, fijó marcas y asistió a Alan Bonansea. El delantero resolvió con un derechazo potente, alto e inatajable para Bonnin. Fue una definición de atacante con confianza, pero también la síntesis de una sociedad ofensiva afinada.

La conexión entre Cano y Lago fue uno de los puntos más altos del equipo. Alternaron apoyos y rupturas, atacaron la espalda de los centrales y generaron superioridades constantes. Bonansea, como referencia de área, ofreció descarga, pivoteo y presencia en zona de definición, completando un frente ofensivo que desbordó por movilidad y precisión.

Defensa sin transiciones exigentes

En el aspecto defensivo, el equipo de Medrán casi no sufrió porque sus delanteros fueron el primer muro. La presión coordinada en campo rival evitó transiciones peligrosas y sostuvo al equipo lejos de su arco. La única aproximación visitante fue un centro pasado que Matías Budiño controló con seguridad. El primer tiempo dejó una imagen clara: Colón fue superior en intensidad, juego y contundencia, con un ataque punzante que marcó diferencias.

Segundo tiempo Colón vs Deportivo Madryn: control estratégico

En el complemento, Colón eligió otro registro. Bajó la intensidad y apostó a un bloque medio, pero cada vez que aceleró lo hizo con profundidad. La gestión del resultado fue inteligente, sin resignar peso ofensivo.

A los 7 minutos, Ezequiel Medrán renovó el ataque con los ingresos de Facundo Castro y Matías Godoy por Lucas Cano y Alan Bonansea, buscando sostener frescura y movilidad en el último tercio.

El segundo gol que rompió el partido

Cuando el trámite parecía más cerrado, apareció otra acción determinante. En una jugada donde todos esperaban el centro, Julián Marcioni sorprendió con un remate directo que amplió la ventaja. El golpe terminó de inclinar el partido. Con el 2-0, Colón dominó a voluntad y pudo ampliar la diferencia. La ofensiva sabalera siguió encontrando espacios ante un rival superado en ritmo y variantes.

Dominio, regreso de Lértora y cierre con tensión

A los 28 minutos, el ingreso de Federico Lértora por Ignacio Antonio desató una ovación. El mediocampista aportó claridad en la circulación y equilibrio táctico, mostrando personalidad pese a su falta de rodaje reciente.

En tiempo de descuento, Mauricio Cuero desbordó por afuera y asistió a Luis Silba, que marcó el 2-1. Fue la única fisura en una noche controlada. Colón sufrió en la última acción, pero el triunfo nunca estuvo en discusión. Con delanteros decisivos, sociedades consolidadas y capacidad para regular los tiempos, el Sabalero arrancó el torneo con una victoria que potencia la ilusión de regresar a la Liga Profesional.

