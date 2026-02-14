Toda la pasión de los hinchas de Colón para el inicio de la ilusión en la Primera Nacional

Los hinchas de Colón renovaron sus esperanzas de pelear otra vez el ascenso y, para el debut ante Deportivo Madryn, plasmaron todo su color. Fotos

El debut de Colón en la Primera Nacional era mucho más que un partido ante Deportivo Madryn . Fue una postal cargada de sentimiento, fidelidad y esperanza. Justo en el Día de los Enamorados , los hinchas volvieron a decir presente, reafirmando un amor que no entiende de categorías ni de golpes recientes.

Después de temporadas marcadas por frustraciones y decepciones, el fanático sabalero eligió volver a creer. Y lo hizo como mejor sabe: copando las tribunas, armando la previa y tiñendo de rojo y negro cada rincón . Familias enteras, banderas, bombos y camisetas históricas le dieron forma a una jornada donde la pasión volvió a imponerse sobre cualquier antecedente negativo.

• LEER MÁS: Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Muchos aprovecharon el regreso de la competencia para reencontrarse con esos rituales que hacen único al fútbol: la charla en la vereda, el mate compartido, el canto que arranca tímido y termina siendo atronador. El sabalero sabe de sufrimientos, pero también de resiliencia, y otra vez se ilusiona con pelear arriba y soñar con el ascenso.

Como en cada presentación de local, la cámara de UNO Santa Fe estuvo atenta para capturar las mejores postales de una noche especial. Imágenes que reflejan algo que no se negocia ni se pierde con el tiempo: la pasión incondicional de un hincha que, pase lo que pase, siempre vuelve a enamorarse de Colón.

Las postales de los hinchas de Colón

