Uno Santa Fe | Colón | Colón

Toda la pasión de los hinchas de Colón para el inicio de la ilusión en la Primera Nacional

Los hinchas de Colón renovaron sus esperanzas de pelear otra vez el ascenso y, para el debut ante Deportivo Madryn, plasmaron todo su color. Fotos

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 19:39hs
Toda la pasión de los hinchas de Colón para el inicio de la ilusión en la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

El debut de Colón en la Primera Nacional era mucho más que un partido ante Deportivo Madryn. Fue una postal cargada de sentimiento, fidelidad y esperanza. Justo en el Día de los Enamorados, los hinchas volvieron a decir presente, reafirmando un amor que no entiende de categorías ni de golpes recientes.

Después de temporadas marcadas por frustraciones y decepciones, el fanático sabalero eligió volver a creer. Y lo hizo como mejor sabe: copando las tribunas, armando la previa y tiñendo de rojo y negro cada rincón. Familias enteras, banderas, bombos y camisetas históricas le dieron forma a una jornada donde la pasión volvió a imponerse sobre cualquier antecedente negativo.

• LEER MÁS: Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Muchos aprovecharon el regreso de la competencia para reencontrarse con esos rituales que hacen único al fútbol: la charla en la vereda, el mate compartido, el canto que arranca tímido y termina siendo atronador. El sabalero sabe de sufrimientos, pero también de resiliencia, y otra vez se ilusiona con pelear arriba y soñar con el ascenso.

Como en cada presentación de local, la cámara de UNO Santa Fe estuvo atenta para capturar las mejores postales de una noche especial. Imágenes que reflejan algo que no se negocia ni se pierde con el tiempo: la pasión incondicional de un hincha que, pase lo que pase, siempre vuelve a enamorarse de Colón.

Las postales de los hinchas de Colón

hinchas colon 5
hinchas colon 4
hinchas colon 3
hinchas colon 1
hinchas colon 2
hinchas colon 6
Colón Deportivo Madryn hinchas
Noticias relacionadas
en san valentin, colon inicia un nuevo sueno de ascenso recibiendo a deportivo madryn

En San Valentín, Colón inicia un nuevo sueño de ascenso recibiendo a Deportivo Madryn

colon recibio un fuerte respaldo de sangre de campones para la primera nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

colon inicia la temporada ante deportivo madryn y analiza el historial con pablo gimenez

Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

central norte cayo en el debut y se enfoca en colon

Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón

Lo último

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Último Momento
Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Ovación
Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Boca presentó una oferta por Adam Bareiro y River toma nota

Boca presentó una oferta por Adam Bareiro y River toma nota

Pampas le ganó a Peñarol en un amistoso en Montevideo

Pampas le ganó a Peñarol en un amistoso en Montevideo

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus