Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

El delantero de Colón, autor de uno de los goles ante Deportivo Madryn, destacó el respaldo de la gente y fijó el objetivo: pelear por el ascenso en 2026.

14 de febrero 2026 · 22:52hs
Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: Tenemos que ir por el ascenso

Luego del triunfo 2-1 ante Deportivo Madryn, Alan Bonansea habló con serenidad y convicción. El delantero, que marcó uno de los goles en el debut, valoró el apoyo de la gente, remarcó el sentido de pertenencia y dejó un mensaje claro: el objetivo de Colón es pelear por el ascenso.

Alan Bonansea y su regreso a Colón

Visiblemente emocionado, el atacante destacó lo que significó convertir en un estadio colmado. “Muy contento, tengo a mi familia y a mi novia en la tribuna. Es algo hermoso”, expresó. Bonansea remarcó la magnitud del marco y lo que representa volver a vestir la camiseta del club que lo formó. “Nunca había vivido esta magnitud, con un estadio tan lleno y efusivo. Es algo que hay que valorar y tener siempre presente”, señaló.

El delantero también subrayó la importancia del sacrificio: primero la entrega y “matarse por la camiseta”, y luego, como consecuencia, los goles.

Sociedad ofensiva y peso en el área

Consultado por la conexión con Julián Marcioni, con quien compartió dupla en otro ciclo, Bonansea valoró la sintonía futbolística. Ambos volvieron a convertir y mostraron entendimiento en los movimientos y en la lectura de espacios. El atacante entiende que el hincha exige goles, pero también compromiso. En ese equilibrio entre esfuerzo y eficacia, construye su aporte en este nuevo proceso.

LEER MÁS: Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

Sobre las metas para 2026, Bonansea no esquivó la pregunta. “Nos cansamos de decir en la pretemporada para lo que nos estamos preparando. Tenemos que ir por el ascenso por lo que es el club como institución”, afirmó. De todos modos, aclaró que el camino será paso a paso y con los pies en la tierra. El triunfo ante Deportivo Madryn fue un primer paso sólido, pero el mensaje interno apunta a sostener regularidad y ambición.

Preocupación física y mirada hacia adelante

En el cierre, el delantero hizo referencia a una molestia en el brazo. “Creo que el manguito rotador se me ha resentido, pero esperamos que sea lo más leve posible”, explicó. Con gol, protagonismo y un discurso alineado con la historia del club, Alan Bonansea dejó en claro que este Colón no se conforma: quiere ser protagonista y pelear por el regreso a la Liga Profesional.

