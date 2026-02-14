Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

La Agrupación Sangre de Campeones expresó su apoyo total al plantel y cuerpo técnico de Colón en esta meta de buscar el ascenso en la Primera Nacional

14 de febrero 2026 · 13:27hs
En la antesala del comienzo de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Colón recibió un contundente respaldo desde uno de sus espacios políticos internos. La Agrupación Sangre de Campeones publicó un comunicado en el que reafirma su apoyo al plantel, cuerpo técnico, secretaría técnica y comisión directiva.

El comunicado de Sangre de Campeones en Colón

“Desde nuestra agrupación queremos transmitir nuestro apoyo total en el inicio de la temporada futbolística 2026”, señala el texto, que destaca la unidad como principio rector de este nuevo proceso. Además, pone la mirada en la meta que moviliza a toda la comunidad rojinegra: el ansiado ascenso.

En otra parte del comunicado, Sangre de Campeones manifiesta su deseo de que el camino que comienza este fin de semana “culmine con el tan anhelado y necesario ascenso”, y asegura su acompañamiento “desde el lugar que nos toque para conseguir el objetivo”.

Firmado por su referente, Ricardo Luciani, el mensaje cierra con un lema que resume el espíritu del momento: “Pongamos primera”. Una frase que refleja la ilusión que vuelve a encenderse en Colón y marca el arranque de un torneo que se perfila largo, exigente y lleno de expectativas.

Sangre de Campeones trasladó toda su banca para Colón.

