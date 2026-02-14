Federico Lértora volvió y dejó un mensaje claro: "Llegar fuertes al final"

Tras el debut victorioso en la Primera Nacional , Federico Lértora destacó la identidad del equipo y remarcó que la clave será sostener la regularidad.

Con la serenidad de quien conoce Colón y el peso de la categoría, Federico Lértora entregó un análisis profundo tras el estreno victorioso. El volante valoró el rendimiento colectivo, reconoció que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y dejó un concepto central: el desafío no es solo empezar bien, sino llegar en la mejor versión al tramo decisivo .

“Arrancar ganando y ganando bien era fundamental”, expresó el mediocampista. Para Lértora, el plantel supo transitar las ansiedades lógicas de un comienzo con expectativas altas y respondió con carácter ante un rival exigente. “Hoy no merecíamos empezar de otra manera. El equipo tuvo personalidad para jugar, luchar y competir”, sostuvo. En ese sentido, resaltó la conexión con el hincha y el contexto de un estadio colmado que empujó durante los 90 minutos.

Identidad, presión alta y funcionamiento colectivo

El análisis futbolístico fue minucioso. Lértora destacó que la mejor versión aparecerá con el rodaje propio de la competencia. “Nuestra mejor versión la vamos a encontrar jugando”, afirmó.

Rescató la presión alta, los buenos recorridos y los ajustes en zona media cuando el trámite lo exigió. También ponderó la capacidad para “saltar líneas”, disputar la segunda pelota y aprovechar los espacios cuando el rival intentó adelantar su bloque. “Hubo un equipo compacto en todas las líneas y con buenas sociedades. Eso es producto del trabajo”, explicó. No obstante, fue claro al marcar que existe “un margen de mejora tremendo” y que el crecimiento será progresivo.

Proyecto, compromiso y construcción interna

Consultado por su decisión de continuar en el club, Lértora señaló que se sintió convencido por el proyecto deportivo e institucional. Remarcó la importancia de un trabajo dinámico en la conducción que permita enfocarse plenamente en lo futbolístico.

Además, destacó el compromiso colectivo: “Hay un grupo que empezó, otro que cerró el partido y otro que empuja desde afuera. Con el compromiso de todos se pueden lograr cosas importantes”.

El objetivo: regularidad para pelear el ascenso

La palabra que más repitió fue regularidad. Lértora entiende que la Primera Nacional es un torneo de largo aliento y que el premio será para el equipo que llegue mejor preparado al tramo final.

“La ilusión del hincha es la misma que sentimos nosotros, pero tenemos que aprender a disfrutar el día a día”, afirmó. Y cerró con una definición que marca el rumbo: “Lo más importante es que el tramo final nos encuentre en nuestra mejor versión”. Con experiencia, liderazgo y claridad conceptual, Federico Lértora dejó un mensaje alineado con la historia reciente de Colón: competir con identidad, sostener el nivel y construir un camino sólido hacia el ascenso.