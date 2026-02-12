Uno Santa Fe | Policiales | puente Carretero

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

La situación fue advertida por obreros. Tras un diálogo con el GOE, el hombre fue bajado y asistido

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de febrero 2026 · 10:24hs
Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

gentileza

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Esta tarde de miércoles, un hombre de 38 años trepó a la parte superior de uno de los arcos del puente Carretero que une Santo Tomé con Santa Fe, sobre el río Salado. Obreros de la construcción que trabajaban en la parte inferior, en el nuevo tramo de la obra, advirtieron la situación. El encargado dio aviso a la central de emergencias 911 por el peligro potencial, tanto para el hombre como para los trabajadores.

operativo rescate puente carretero
Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Rescatado

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 12ª de Santo Tomé y el negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes comenzaron a dialogar con el hombre ubicado en la parte superior del arco de hormigón armado.

De manera preventiva, los obreros suspendieron las tareas mientras se desarrollaba la tensa situación. El hombre se negaba a descender, aunque mantenía el diálogo con los efectivos. También se hicieron presentes los Bomberos Zapadores, con cuerdas y elementos de rescate.

Finalmente, lograron bajarlo del lugar y el hombre de 38 años fue rescatado y trasladado en una ambulancia para su atención.

Informe médico

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la revisión médica del hombre rescatado y la elaboración de un informe para determinar las circunstancias que lo llevaron a escalar hasta la parte superior del arco del puente que conecta ambas ciudades.

• LEER MÁS: Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

puente Carretero operativo hombre rescate
Noticias relacionadas
Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Intento de homicidio: se entregaron las autoras del ataque armado a la hermana del intendente de San José del Rincón

El robo se produjo en la tarde del lunes a la altura del kilómetro 66 de la Ruta Provincial 1, en el departamento Garay.

Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Lo último

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Último Momento
Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Fotomultas y radares: cómo saber si una multa de tránsito es legal en Santa Fe

Fotomultas y radares: cómo saber si una multa de tránsito es legal en Santa Fe

Ovación
Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto en San Juan

Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto en San Juan

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Los Pumitas jugarán un amistoso en Santa Fe Rugby

Los Pumitas jugarán un amistoso en Santa Fe Rugby

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones