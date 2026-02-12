Esta tarde de miércoles, un hombre de 38 años trepó a la parte superior de uno de los arcos del puente Carretero que une Santo Tomé con Santa Fe, sobre el río Salado. Obreros de la construcción que trabajaban en la parte inferior, en el nuevo tramo de la obra, advirtieron la situación. El encargado dio aviso a la central de emergencias 911 por el peligro potencial, tanto para el hombre como para los trabajadores.
Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas
La situación fue advertida por obreros. Tras un diálogo con el GOE, el hombre fue bajado y asistido
Por Juan Trento
Rescatado
Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 12ª de Santo Tomé y el negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes comenzaron a dialogar con el hombre ubicado en la parte superior del arco de hormigón armado.
De manera preventiva, los obreros suspendieron las tareas mientras se desarrollaba la tensa situación. El hombre se negaba a descender, aunque mantenía el diálogo con los efectivos. También se hicieron presentes los Bomberos Zapadores, con cuerdas y elementos de rescate.
Finalmente, lograron bajarlo del lugar y el hombre de 38 años fue rescatado y trasladado en una ambulancia para su atención.
Informe médico
La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.
El funcionario judicial ordenó la revisión médica del hombre rescatado y la elaboración de un informe para determinar las circunstancias que lo llevaron a escalar hasta la parte superior del arco del puente que conecta ambas ciudades.
