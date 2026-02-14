Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Huracán le ganó 1-0 como local a Sarmiento, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se afianzó en las primeras posiciones de la Zona B

14 de febrero 2026 · 23:01hs
Huracán superó a Sarmiento y se afianza en las primeras posiciones de la Zona B

Huracán le ganó 1-0 como local a Sarmiento, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se afianzó en las primeras posiciones de la Zona B. El único gol del encuentro lo hizo a los 17 minutos del segundo tiempo el delantero Juan Bisanz, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

El primer tiempo transcurrió con pocas emociones, aunque con Huracán aproximándose poco a poco al arco rival. Ya en la segunda parte, el “Globo” pudo inclinar la balanza a su favor apenas pasado el cuarto de hora, cuando Bisanz conectó con la nuca después de un lateral/centro del defensor César Ibáñez.

Con esta victoria el equipo de Parque Patricios extendió su buena racha, ya que venía de ganarle en el clásico a San Lorenzo, y llegó a los ocho puntos para afianzarse en los primeros puestos de la Zona B del Torneo Apertura.

Sarmiento, por su parte, desaprovechó una muy buena oportunidad para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs, aunque de todas maneras se mantiene al acecho.

Formaciones de Huracán y Sarmiento

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Federico Vera; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Alejandro Martínez, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Sarmiento: Javier Burrai; Yair Arismendi, Juan Manuel Insaurralde, Gaston Arturia, Thiago Santamaria; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala, Julián Contrera; Diego Churín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gol en el segundo tiempo: 22m. Juan Bisanz (H).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Renzo Orihuela por Thiago Santamaría (S), 17m. Juan Bisanz por Alejandro Martínez (H), 19m. Mauricio Martínez por Diego Churín y Manuel Mónaco por Santiago Salle (S), 34m. Alexis González por Manuel García y Jhon Rentería por Julián Contrera (S), 39m. Leonardo Sequeira por Oscar Cortés y Lautaro Mora por Emmanuel Ojeda (H) y 45m. Hugo Nervo por Leonardo Gil y Luciano Giménez por Jordy Caicedo (H).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

