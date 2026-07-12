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Colón defenderá una clara supremacía en el historial frente a Central Norte

Colón se medirá, a partir de las 15.30, contral Central Norte en el Brigadier López con un claro dominio en el historial. Videos

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 08:59hs
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Colón defenderá una clara supremacía en el historial frente a Central Norte

Hay rivales que, por historia, generan una confianza extra. Central Norte integra ese grupo para Colón. Los cruces reflejan una clara tendencia favorable al Sabalero, que buscará ratificarla este domingo cuando lo reciba, desde las 15.30, por la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón recibe a Central Norte con la necesidad de ganar para meter presión arriba

La tabla obliga al Sabalero a no regalar nada. Con Ferro escapándose en la cima, el margen de error se achica y el equipo de Ezequiel Medrán necesita convertir el Brigadier López en una fortaleza para sostener sus aspiraciones de pelear arriba.

El historial entre Colón y Central Norte

En ese contexto, el historial aparece como un dato alentador. De los siete enfrentamientos oficiales disputados, Colón ganó cuatro, empató dos y solo sufrió una derrota. El último capítulo de esta historia se escribió el 22 de febrero de 2026 en la pobre igualdad 0-0.

Muy distinto fue el antecedente más reciente en el Cementerio de los Elefantes. El 15 de marzo de 2025, Colón hizo pesar su localía y resolvió el partido con autoridad. Emmanuel Gigliotti abrió el camino y Christian Bernardi lo sentenció para el 2-0.

Ahora la historia suma un nuevo episodio. Los antecedentes favorecen al Sabalero, pero las estadísticas no otorgan puntos. Colón deberá respaldar esa supremacía con una actuación convincente, consciente de que dejar unidades en el camino puede significar perder terreno en la carrera por los primeros puestos.

Colón Central Norte historial
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