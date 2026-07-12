¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximiliano Macheroni?

Colón recibirá a Central Norte de Salta por la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional mirando de reojo en la previa al árbitro Maximiliano Macheroni

Colón está listo para recibir este domingo, desde las 15.30, a Central Norte de Salta por la fecha 20 de la Primera Nacional con la necesidad de volver a ganar para volver a quedar como escolta de Ferro en la zona A. Todo esto mirando de reojo en la previa al árbitro Maximiliano Macheroni .

Para Colón no será un nombre desconocido. Aunque el historial es breve, el árbitro ya estuvo presente en dos partidos del Rojinegro , con resultados opuestos y sensaciones completamente diferentes.

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¿Cómo le fue a Colón con Maximiliano Macheroni?

La primera vez que Macheroni dirigió al Sabalero fue el 4 de mayo de 2025, en una visita a Estudiantes de Río Cuarto que terminó con sabor amargo. Cayó 2-1, producto de los goles de Lucas Angelini y Lucas González para el conjunto cordobés, mientras que Nicolás Talpone marcó el único tanto rojinegro.

El segundo antecedente cambió por completo el panorama. El 10 de mayo de este año, el Sabalero se impuso 3-2 gracias a los goles de Federico Lértora, Julián Marcioni e Ignacio Lago, en un partido que tuvo suspenso hasta el pitazo final por el doblete de Alejo Tabares para la visita.